Le Streghe, arriva il film di Robert Zemeckis

Sono calve ma indossano parrucche, per questo si grattano spesso la testa. Hanno guanti bianchi che nascondono gli artigli e saliva bluastra. Certo, naturalmente odiano i bambini e li trasformano in topolini. Arriva su Sky Primafila Premiere la versione cinematografica del libro di Roald Dahl, "Streghe", appunto. Ci ha pensato Robert Zemeckis, con Guillermo del Toro e Alfonso Cuaron in produzione, a rinfrescare una favola senza tempo per tutta la famiglia. Il cast è di quelli da oscar e annovera Octavia Spencer, Anne Hathaway, Stanley Tucci.

LE PAROLE DI OCTAVIA SPENCER

“Un vero onore e un grande privilegio far parte di questo progetto, ha detto la Spencer, e vedere da vicino come Bob (Zemeckis) ha trasformato in immagini questa incredibile storia”. E’ lei la nonna del bambino protagonista che si ritroverà a fronteggiare questo gruppo di agguerrite e imparruccate streghe malefiche capeggiate da una perfida ed elegantissima Anne Hathaway, “Strega Suprema”. “In genere non mi piace dare consigli al pubblico o anticipare quello che potrebbero vedere, anche in questo caso mi limito a suggerire a tutti di abbandonarsi alla visione e di scoprire le emozioni del film”. “Emozioni, prosegue la Spencer, che hanno molto a che fare con il bene e l’amore che cercano di sconfiggere il male” . E in ultimo l’attrice ricorda le sue paure da bambina: “anche io credevo alle streghe, ai fantasmi e ai mostri sotta al letto. Proprio come tutti quanti”!