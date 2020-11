Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 12 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 12 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Terminator – Destino oscuro, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Sesta pellicola della saga dedicata a Terminator. Il nuovo capitolo è il sequel di Terminator 2 – Il giorno del giudizio e vede il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Bad Company – Protocollo Praga, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Incaricati dalla CIA, due agenti vanno a caccia di un ordigno nucleare che rischia di finire in cattive mani.

John Wick – Capitolo 2, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Il secondo capitolo del killer vendicativo interpretato da Keanu Reeves. Questa volta viene trascinato da un boss italiano che vuole rubare un posto alla sorella nella cabina di comando del crimine mondiale.

Atomica bionda, ore 21.14 Premium Cinema 1 +24

Charlize Theron e James McAvoy sono i protagonisti principali del film che narra le vicende di una spia mandata a Berlino per indagare sulla vita di alcuni colleghi. L’accusa è di tradimento.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Georgetown, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Con Christoph Waltz e Annette Bening, la pellicola racconta la storia di Ulrich Mott, uomo salito agli onori delle cronache grazie ad un articolo del New York Times.

Half Nelson, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Film indipendente con Ryan Gosling nei panni di Dan Dunne, giovane e brillante insegnante che lavora nella periferia di Brooklyn caratterizzato da un alto tasso di immigrazione. Girato come un documentario, mette in mostra la forza dell’amicizia.

An Acceptable Loss – Decisione Estrema, 21.00 su Sky Cinema Suspense

Una professoressa universitaria ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti deve fare i conti con il suo passato che torna a galla improvvisamente e rischia di mettere in pericoloso la sua vita.

Baby Boom, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Candidato a 2 Golden Globes, la pellicola racconta la storia di uno yuppie di Manhattan costretto a prendersi cura dell’orfanella di un lontano parente.

Film commedia da vedere stasera in tv

Tutta un’altra vita, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Cosa succede se improvvisamente il destino offre ad una persona di cambiare la sua vita per una settimana? Enrico Brignano interpreta il tassista Gianni che per caso diventa proprietario della vita di un miliardario in vacanza.

Benvenuti a casa mia, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Un intellettuale decide di invitare persone benestanti ad accogliere in casa propria persone meno fortunate. Lo stesso riuscirà ad essere realmente aperto nei confronti di chi ha davvero bisogno?

Goleador – Il mistero degli arbitri addormentati, ore 21,00 Sky Cinema Family

La squadra di calcio di Francisco e dei suoi amici deve vincere almeno una delle tre partite in programma per impedire alla scuola di cancellare del tutto la squadra. Durante le prime due partite avvengono però una serie di strani eventi che spingono il gruppo a diventare una squadra investigativa speciale.

Il mio capolavoro, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Pellicola tra commedia e thriller per rappresentare un modo dove l’illusione è più importante della realtà. Un gallerista riesce a trovare un accordo con un investitore per puntare su un grande pittore a caccia di un rilancio per la sua carriera.

Com’è bello far l’amore, ore 21.14 Premium Cinema 3

Fabio De Luigi e Claudia Gerini sono i protagonisti di una commedia diretta da Fausto Brizzi. La coppia e il loro figlio vengono sconvolti dalla visita di Max, porno divo.

Film giallo da vedere stasera in tv

Petra, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Il primo episodio di Petra, produzione Sky Original diretta da Maria Sole Tognazzi e ispirata dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett. Petra Delicato è un ispettore della mobile di servizio a Genova. Dopo un periodo trascorso a lavorare in archivio, viene spostata al settore operativo.

Film thriller da vedere stasera in tv

La ragazza nella nebbia, ore 21.15 Premium Cinema 2

L’agente speciale Vogel deve investigare sul caso di una sedicenne scomparsa in una cittadina isolata di una sperduta valle montana.

I programmi in chiaro

Doc Nelle tue mani, ore 21.25 su Rai 1

Quindicesimo episodio della serie televisiva con protagonista Luca Argentero. Andrea è accusato di aver falsificato alcuni dati per una sperimentazione farmaceutica.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Ventiduesimo episodio della prima stagione della serie incentrata sul funzionamento interno dell'ufficio dell'FBI di New York. Il caso di oggi riguarda l’omicidio di Angela Perez, direttrice finanziaria di una compagnia alberghiera.

Stronger – Io sono il più forte ore 21:20 su Rai 3

La travolgente e appassionante storia di Jeff Bauman, uomo comune diventato simbolo di speranza per tutto il mondo.

Dritto e Rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio con ospiti in studio e collegamenti, i temi della settimana politica.

Harry Potter e la pietra filosofale, ore 21:21 su Canale 5

Il primo film della saga dedicata ad Harry Potter, tratta dai romanzi fantasy di J. K. Rowling.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino conducono un nuovo appuntamento con le inchieste e i servizi di attualità e cronaca del programma.

Piazzapulita, ore 21.15 su La7

Corrado Formigli conduce l’approfondimento di attualità con ospiti in studio e collegamenti in esterna.

Innocenti bugie, ore 21:00 su Tv8

June si trova coinvolta in un complotto internazionale dopo aver incontrato Milner che si rivela una spia in missione.

Cambio moglie, ore 21.25 su Nove

Esperimento social dove due donne si scambiano casa e famiglia per un periodo limitato di tempo.