Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 7 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 7 novembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in TV

Split, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Kevin, affetto da un disturbo da personalità multipla, rapisce tre adolescenti. Per avere una possibilità di sopravvivenza, le ragazze devono riuscire a fuggire prima che l'uomo impazzisca definitivamente.

Film commedie da vedere stasera in TV

Alice e il sindaco, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dopo trenta anni di carriera politica, il sindaco di Lione Paul Théraneau si trova improvvisamente a corto di idee. Ad aiutarlo a superare la sua crisi esistenziale arriva una giovane e brillante filosofa di nome Alice Heimann.

Io c'è, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Il proprietario di un bed and breakfast decide di trasformare lo spazio in un luogo di culto. Per pagare meno tasse, però, deve essere in grado di fondare una nuova religione.

Un computer a quattro zampe, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Prima di perdere tragicamente la vita, il giovane Alex affida al suo cane, uno splendido terrier di nome PC, un floppy disk contenente le indicazioni per arrivare a un milione di dollari.

Book Club - Tutto può succedere, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Le vite di quattro amiche vengono sconvolte quando il loro salotto letterario affronta la lettura del famigerato “Cinquanta sfumature di grigio”.

Life of the Party - Una mamma al college, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Quando il marito la lascia, Deanna coglie l'occasione per rimettersi in gioco e ripartire da zero. Si iscrive al college e si lascia andare ai divertimenti della vita.

Film western da vedere stasera in TV

I magnifici sette, ore 21:00 su Sky Cinema Action

I contadini di un villaggio messicano, stanchi dei soprusi di una banda di fuorilegge, si rivolgono a un pistolero texano per ottenere la sua protezione.

Film horror da vedere stasera in TV

Finché morte non ci separi, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Grace va insieme al fidanzato nella magione della ricca ed eccentrica famiglia di lui. La donna, però, sta per affrontare il peggiore degli incubi, visto che la famiglia del suo futuro sposo vuole ucciderla.

Shining, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Jack Torrance, aspirante scrittore, accetta l'incarico di guardiano invernale di un albergo in un luogo isolato sulle montagne del Colorado. Ma suo figlio Danny inizia a sperimentare delle visioni riguardo i terribili eventi accaduti nella struttura.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Suicide squad, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Un'agenzia governativa raduna una squadra composta dai super cattivi più pericolosi al mondo attualmente in prigione e li invia in missione per sconfiggere un nemico comune.

Film storici da vedere stasera in TV

Romulus, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

La serie, divisa in dieci episodi ed ambientata nell'VIII secolo a.C., narra le vicende precedenti alla nascita di Roma.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Conspiracy - Soluzione finale, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Berlino, 20 gennaio 1942. I capi nazisti e i leader delle SS si riuniscono nella conferenza di Wannsee, presieduta dal generale Reinhard Heydrich, per prendere una decisione riguardo il popolo ebraico.

Film commedie da vedere stasera in TV

Lolo - Giù le mani da mia madre, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Durante una vacanza nel sud della Francia, la sofisticata e chic Violette incontra Jean-René, un informatico un po' imbranato ma amante della vita. La loro diversa estrazione sociale e Lolo, il figlio diciannovenne della donna, non renderanno la relazione facile.

I laureati, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Quattro trentenni universitari fuori corso hanno preso a Firenze un alloggio comune. Quattro vite fallite e quattro giovani inerti e senza prospettive serie, impigriti da pizzerie e goliardate.

La famiglia Fang, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Baxter e Annie, fratello e sorella, cercano la verità sulla misteriosa scomparsa dei propri genitori, due attori famosi per le loro performance molto elaborate. La polizia teme il peggio.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Dieci puntate in cui tredici personaggi Vip impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Stagione 3 Episodio 15, “Al tappeto”. Un pugile cubano deve affrontare un grande campione sul ring, ma qualcuno ha scommesso sulla sua sconfitta.

Sapiens Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Condotto da Mario Tozzi. Un programma che pone domande sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens.

The Bourne Identity, ore 21:22 su Rete 4

Un uomo viene strappato alla morte dall'intervento dell'equipaggio di un peschereccio italiano nel Mar Mediterraneo e scopre di essere diventato il bersaglio di alcuni sicari. L'uomo però ha perso la memoria.

Tu sì que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi di ogni genere si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Zootropolis, ore 21:20 su Italia 1

Film d'animazione. Zootropolis è una metropoli in cui convivono animali di ogni tipo. Al suo arrivo in città, la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta all'interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile.

Un colpo perfetto, ore 21:15 su La7

Londra. Mr. Hobbs, un uomo delle pulizie, è sul punto di ritirarsi, ma non vuole farlo a mani vuote; chiede quindi a Laura Quinn, una insoddisfatta executive, di aiutarlo a derubare la London Diamond Corporation.

Inferno, ore 21:30 su Tv8

Robert Langdon si ritrova coinvolto in una frenetica caccia all'uomo per fermare un folle intenzionato a diffondere un virus letale che potrebbe sterminare metà della popolazione mondiale.

Ultimo – Il capitano, ore 21:25 su Nove

Il racconto in prima persona del capitano Ultimo, l’uomo che ha arrestato Totò Riina e che ha indagato sugli affari economici di tutte le mafie.