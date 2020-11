Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 5 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 5 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d'azione da vedere stasera in tv

Underwater, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Scelte estreme per rimanere vivi. Questo il tema centrale della pellicola con Kristen Stewart e Vincent Cassell. Un gruppo di scienziati che lavora sott’acqua viene travolto da un terremoto.

Galveston, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Un’opera che analizza il disagio esistenziale di un assassino che scopre di avere un tumore terminale. L’uomo decide di mettersi in viaggio insieme ad una giovane prostituta.

Charlie’s Angels: più che mai, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Tornano gli angeli di Charlie incaricate di ritrovare due anelli scomparsi che contengono informazioni criptate. Nel cast Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu e Demi Moore.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Le crociate, ore 21.15 Premium Cinema 1 +24

Diretto da Ridley Scott con Orlando Bloom ed Eva Green, la pellicola segue le vicende di Balian, giovane cavaliere protagonista di un racconto epico che parla di onore e tolleranza.

Domani è un altro giorno, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Con Valerio Mastandrea e Marco Giallini, racconta la storia di Giuliano e Tommaso, amici da trent’anni che dovranno vivere i giorni più complicati del loro rapporto. Una decisione di Giuliano metterà a dura prova Tommaso.

5 è il numero perfetto, 21.00 su Sky Cinema Suspense

Ambientato negli anni Settanta, il film narra le vicende di Peppino Lo Cicero, guappo in pensione che si occupa di pesca e del figlio Nino.

Cattive acque, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Mark Ruffalo è l’avvocato Robert Bilott che affronta una dura e lunga battaglia legale contro la compagnia chimica DuPont.

Film commedia da vedere stasera in tv

Caccia al tesoro, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso guidano una banda che cerca di rubare il tesoro di San Gennaro. L’obiettivo è aiutare così il figlio di uno del gruppo a salvarsi da una brutta malattia.

Alla ricerca di Teddy, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Commedia francese che racconta la storia di un padre che chiede aiuto ad un impiegato dell’aeroporto per ritrovare l’orsacchiotto della figlia.

Red Dog – L’inizio, ore 21,00 Sky Cinema Family

L’undicenne Mick si prepara psicologicamente ad una vita di stenti dopo il trasferimento alla fattoria di bestiame del nonno, nell’Australia Occidentale. Qui però le cose cambieranno grazie ad una particolare amicizia con un cane.

Quintana è tornato! , ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Di e con John Turturro, la commedia è dedicata al personaggio di Jesus, figura cult presente nel film “Il grande Lebowski”. L’uomo esce di prigione e deve fare i conti una nuova vita che però ha molto a che fare con la vecchia.

Amami, ore 21.14 Premium Cinema 3

Tullio, pensionato vedono, ha una figlia che fa l’attrice ma è l’unico a non sapere che interpreta film porno. La scoperta lo manda in crisi.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Rob Roy, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Candidato all’Oscar, il film è un rifacimento di una pellicola del 1954. Liam Neeson interpreta Robert Roy MacGregor, eroe delle Highlands nel XVII secolo e accusato di un furto nei confronti di un nobile inglese.

Film thriller da vedere stasera in tv

A bigger splash, ore 21.15 Premium Cinema 2

Ispirato al film “La piscina”, il film di Luca Guadagnino racconta la storia di una rockstar in convalescenza e del suo compagno che trascorrono le giornate a bordo piscina. La riabilitazione viene interrotta da Paul, ex della rockstar Marianne e deciso a riprendersi la donna.

Film poliziesco da vedere stasera in tv

Arma letale, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Il primo capitolo della saga con Mel Gibson e Danny Glover. Martin Riggs è Arma Letale, poliziotto dalla pistola facile e reduce dal Vietnam.

I programmi in chiaro

Doc Nelle tue mani, ore 21.25 su Rai 1

Quattordicesimo episodio della serie televisiva con protagonista Luca Argentero. Lorenzo deve fare nuovamente i conti con la sua ex, mentre Marco e sua moglie si sentono minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Ventunesimo episodio della prima stagione della serie incentrata sul funzionamento interno dell'ufficio dell'FBI di New York, che mette a frutto tutta la capacità, l'intelletto e la tecnologia strabiliante del Bureau.

The Wife – Vivere nell’ombra, ore 21:20 su Rai 3

Lo scrittore Joe Castelman, premio Nobel per la letteratura, e sua moglie Joan vivono le ore prima della cerimonia. La donna è stanca del narcisismo del marito e ripensa al passato da talentuosa scrittrice.

Chi vuol essere milionario?, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce una nuova edizione del game show arrivato al ventesimo anniversario.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino conducono un nuovo appuntamento con le inchieste e i servizi di attualità e cronaca del programma.

Dritto e Rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio con ospiti in studio e collegamenti, i temi della settimana politica.

Piazzapulita, ore 21.15 su La7

Corrado Formigli conduce l’approfondimento di attualità con ospiti in studio e collegamenti in esterna.

Milan-Lille (Europa League), ore 21:00 su Tv8

Prima in campionato e nel girone di Europa League, il Milan di Stefano Pioli affronta in casa il Lille per consolidare il primato e chiudere il discorso qualificazione.

Cambio moglie, ore 21.25 su Nove

Esperimento sociale dove due donne si scambiano casa e famiglia per un periodo limitato di tempo.