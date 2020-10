Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 31 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 31 ottobre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedie da vedere stasera in TV

Un figlio di nome Erasmus, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Venti anni dopo il loro Erasmus a Lisbona, quattro amici tornano in Portogallo per il funerale di Amalia, la ragazza di cui tutti quanti erano innamorati. Arrivati a destinazione, gli uomini scoprono che Amalia ha un figlio, e uno di loro è il padre.

Film biopic da vedere stasera in TV

Larry Flynt - Oltre lo scandalo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

La vera storia del pornografo miliardario fondatore della rivista Hustler, Larry Flynt, e della sua sfida allo Stato in difesa del Primo emendamento, che garantisce la libertà di stampa.

Film horror da vedere stasera in TV

Il colore venuto dallo spazio, ore 21:15 su Sky Cinema Halloween

Quando un meteorite cade nel cortile della loro fattoria, Nathan Gardner e la sua famiglia combattono un alieno mutante che controlla le loro menti e i loro corpi.

Un viaggio a quattro zampe, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Bella è un cane che vive felice insieme al suo proprietario. Un giorno, però, il cucciolo si smarrisce; determinata a tornare a casa, dovrà intraprendere un viaggio lungo 600 chilometri.

Film d'azione da vedere stasera in TV

L'uomo con i pugni di ferro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

A Jungle Village, nella Cina feudale, un pacifico fabbro è costretto a fabbricare armi per violenti clan della zona, cercando di guadagnare soldi sufficienti per liberare la sua amata dal bordello in cui lavora.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Un giovane hobbit e un gruppo composto da umani, un nano, un elfo e altri hobbit, devono distruggere un anello magico e sconfiggere il malvagio Sauron.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Crash - Minaccia a Wall Street, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

l film racconta di un ex uomo di Wall Street (Grillo) che viene arruolato dal Segretario del Tesoro per contrastare un attacco informatico che minaccia di distruggere l'economia americana.

It – Capitolo 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Il malvagio clown Pennywise ritorna a Derry dopo ventisette anni per tormentare di nuovo i membri del Club dei Perdenti, che da tempo si sono persi di vista.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Resta anche domani, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una giovane violoncellista deve prendere una decisione difficile: seguire il sogno della musica frequentando una scuola prestigiosa o ascoltare il proprio cuore e restare con l'amore della sua vita.

Conan the Barbarian, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Da bambino, il barbaro Conan ha assistito impotente all'uccisione del padre Corin. Oggi, forte e cresciuto, è un guerriero in cerca di una personale vendetta.

The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Kate deve andare al matrimonio della sorella ma uno dei testimoni è il suo ex fidanzato Jeffrey, che l'ha lasciata senza dare spiegazioni un paio d'anni prima. Kate decide allora di assumere Nick, bello e carismatico accompagnatore di professione, per farsi accompagnare al matrimonio.

La mappa del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

L'infermiera Alice Goodwin vive con il marito e due figlie in una fattoria di un una piccola comunità del Wisconsin. Dopo un incidente sulla sua proprietà che coinvolge il figlio di un amico, la donna si ritrova a combattere accuse di pedofilia.

We Are Who We Are, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Prima serie tv diretta da Luca Guadagnino. La trama ruota attorno a due adolescenti, figli di militari statunitensi di stanza nella base militare di Chioggia, in Italia. Tra amicizie e primi amori.

Film commedie romantiche da vedere stasera in TV

Ubriachi d'amore, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Barry Egan ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza con sette sorelle, le quali non gli hanno mai permesso di vivere una vita tranquilla, né di innamorarsi. Un giorno il ragazzo incontra una donna misteriosa, Lena.

Amore a prima vista, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Bruno Gammarone, il figlio di un capo della malavita, riceve un trapianto di cornea e comincia a guardare il mondo in maniera del tutto nuova.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Dieci puntate in cui tredici personaggi Vip impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Stagione 3 Episodio 14, “Io non ho paura”. Donny Ward fa parte di una chat room in cui molti uomini insultano le donne e minacciano di ucciderle. Donny decide di mettere in pratica le loro fantasie violente.

Sapiens Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Condotto da Mario Tozzi. Un programma che pone domande sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens.

58 minuti per morire - Die Harder, ore 21:22 su Rete 4

Azione. Una squadra di mercenari si impadronisce del sistema di controllo dell'aeroporto per far atterrare un aereo militare americano con a bordo il deposto generale Esperanza, un dittatore sudamericano.

Tu sì que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi di ogni genere si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Canterville - Un fantasma per antenato, ore 21:15 su Italia 1

Commedia. Un fantasma tenta di liberarsi degli Otis, una famiglia che si è trasferita nel suo castello.

Il petroliere, ore 21:15 su La7

Daniel Plainview è un cercatore d'argento che, alla fine dell'800 trova il petrolio nell'Ovest degli Stati Uniti. Troverà però sulla sua strada un giovane predicatore che prima lo aiuterà e poi manipolerà contro di lui la comunità.

The Guardian - Salvataggio in mare, ore 21:30 su Tv8

Ben Randall è un sommozzatore della Marina Militare, che, coadiuvato da un elicottero, effettua operazioni di salvataggio dei naviganti in difficoltà in mare aperto.

Ultimo – Il capitano, ore 21:25 su Nove

Il racconto in prima persona del capitano Ultimo, l’uomo che ha arrestato Totò Riina e che ha indagato sugli affari economici di tutte le mafie.