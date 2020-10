Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 27 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 27 ottobre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Spin-off della serie di Fast & Furious, ha per protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.

Film commedie da vedere stasera in TV

Il fischio al naso, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia del 1967 diretta e interpretata da Ugo Tognazzi. Un industriale viene indotto al ricovero in clinica dalla moglie e dalla figlia a causa di un fastidioso fischio al naso che lo tormenta.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il mistero della casa del tempo, ore 21:15 su Sky Cinema Halloween

Lewis, dieci anni, va a vivere con lo zio in una vecchia casa. Presto il ragazzino scopre che il parente e la sua esuberante vicina sono due maghi.

Film commedie da vedere stasera in TV

10 giorni senza mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Carlo si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella.

Sono solo fantasmi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film commedia-horror del 2019 diretto da Christian De Sica. Alla morte del padre, tre bizzarri fratellastri decidono di aprire una agenzia di acchiappafantasmi per sfruttare la credulità popolare dei napoletani.

Film western da vedere stasera in TV

Per un pugno di dollari, ore 21:00 su Sky Cinema Action

In una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico, dominata da due famiglie, giunge un pistolero che le fa sterminare a vicenda.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

Into the storm, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Nel giro di un giorno solo, la cittadina di Silverton viene devastata da una serie di tornado dalla potenza inaudita. La popolazione intera è alla mercé di cicloni pericolosi, impossibili da prevedere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Blind Horizon - Attacco al potere, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Trovatosi a vagare per il deserto, ferito e senza memoria, un uomo decide di indagare per capire cosa gli sia successo e cosa significhino le visioni che ha riguardo un attentato al Presidente.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Mentre Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, proseguono il loro viaggio verso Monte Fato per distruggere l'anello, il resto della compagnia corre in soccorso di Rohan e Gondor, impegnati nella battaglia dei Campi del Pellenor.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cooper – Un angelo inaspettato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Il cane Cooper è l'unico sopravvissuto di un terribile incidente stradale, nel quale Jake ha perso moglie e figli. Inizialmente l'uomo odia il cane per il solo fatto di essere sopravvissuto, ma alla fine si affeziona a lui.

Gravity, ore 21:15 su Premium Cinema 2

In missione a bordo dell'Explorer, l'astronauta Matt Kowalski e la dottoressa Ryan Stone, esperta di ingegneria medica, cercano di sopravvivere alla distruzione della navicella sulla quale si trovavano.

L'affido – Una storia di violenza, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Dopo il divorzio, Miriam e Antoine ottengono l'affido congiunto del figlio Julien, deciso a restare con la madre. Il padre è geloso e irascibile e Julien vorrebbe proteggere la donna, ma non è semplice.

Scherzi del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sei storie d'amore nel caos di Los Angeles: crisi, tradimenti, passioni inarrestabili.

Film commedie da vedere stasera in TV

Non sposate le mie figlie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Una coppia francese, molto religiosa e conservatrice, ha quattro figlie, tre delle quali sono sposate ad immigrati di seconda generazione.

L'allenatore nel pallone 2, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Oronzo Canà si è ormai ritirato dal mondo calcistico. Invitato ad un importante programma televisivo, rivela alcune verità scomode, legate a pressioni per far retrocedere la squadra. La Società decide allora di ingaggiarlo di nuovo per lavare l'onta pubblica.

I programmi in chiaro

Imma Tataranni Sostituto Procuratore, ore 21:25 su Rai 1

“Dalla parte degli ultimi”. Imma Tataranni è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi.

Il collegio - 1992, ore 21:20 su Rai 2

I ragazzi che varcano i cancelli della quinta edizione si trovano catapultati nel 1992. L'obiettivo è superare l'esame di terza media di quell'anno.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi più caldi del nostro paese.

Quo Vado, ore 21:21 su Canale 5

Un uomo che vive ancora con la famiglia, felice del suo posto fisso, viene costretto a cambiare la propria vita e doversi adattare ad ogni lavoro, anche i più improbabili e pericolosi.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Dimartedì ore 21:15 su La7

L'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris.

Inferno, ore 21:30 su Tv8

Robert Langdon si ritrova coinvolto in una frenetica caccia all'uomo per fermare un folle intenzionato a diffondere un virus letale che potrebbe sterminare metà della popolazione mondiale.

Il Monaco, ore 21:25 su Nove

Un monaco è alla ricerca di un successore in grado di custodire e difendere un antico papiro che, se decifrato e letto ad alta voce, potrebbe conferire al suo possessore enormi poteri.