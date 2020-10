Dreamland, è uscito il trailer del film con Margot Robbie

La pellicola farà il suo debutto in alcune sale cinematografiche selezionate degli Stati Uniti d’America il 13 novembre per poi arrivare in streaming martedì 17 novembre , nel cast la protagonista di Tonya , Finn Cole , Garrett Hedlund e Travis Fimmel .

Dreamland: la trama



Paramount Movies ha condiviso anche la trama ufficiale del film nella didascalia del trailer, questo l’inizio: "La candidata al Premio Oscar Margot Robbie (C'era una volta a... Hollywood) ‘è fantastica’ in questa ‘elettrizzante’ (Hollywood Reporter) storia d’amore ambientata negli Stati Uniti d’America durante il periodo della Grande Depressione. Eugene Evans (Finn Cole, Peaky Blinders) sogna di fuggire dalla sua piccola città del Texas dove scopre la fuggitiva e ferita rapinatrice di banche Allison Wells (Margot Robbie) nascosta più vicina di quanto possa aver mai immaginato”.

In seguito, il testo continua: “Diviso tra rivendicare la ricompensa per la sua cattura e la sua crescente attrazione per la seducente criminale, niente è come sembra, ed Eugene deve prendere una decisione che influenzerà per sempre le vite di tutte le perché che ha amato. Travis Fimmel (Watercraft), Kerry Condon (Avengers: Infinity War) e Lola Kirke (Barry Seal - Una storia americana) presenti in questa storia “bellissima storia di formazione”.