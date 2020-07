Margot Robbie, quante ne sai sull’attrice? FAI IL QUIZ

Inizia nei film indipendenti australiani per poi approdare a Hollywood, ottenendo la fama internazionale grazie alla partecipazione al film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street , dove recita al fianco di Leonardo DiCaprio ( FOTO ), vestendo i panni della moglie del controverso truffatore finanziario. Da allora la Robbie mette a segno un successo dopo l'altro: è Jane Porter in The Legend of Tarzan (2014), viene scelta da Quentin Tarantino per interpretare Sharon Tate nel recente (e pluripremiato) C'era una volta a... Hollywood ( FOTO ), con Brad Pitt e - ancora una volta - con DiCaprio, e compare in un cameo nel film candidato all’Oscar La grande scommessa (2015). La rivista Time nel 2017 la inserisce persino fra le personalità più influenti al mondo, nella categoria artisti.

Le nomination all’Oscar

Non ha mai stretto in pugno un Oscar, ma sfiora l’ambita statuetta per ben due volte: la giuria degli Academy Awards la nota per le sue performance in Tonya e Bombshell - La voce dello scandalo (FOTO), inserendola nella rosa dei nominati (come miglior attrice protagonista per il primo titolo e miglior attrice non protagonista per l’altro). Nel film del 2017 diretto da Craig Gillespie, l’attrice porta in scena lo scandalo sportivo che negli anni Novanta ha coinvolto la pattinatrice sul ghiaccio Tonya Harding; in Bombshell - La voce dello scandalo (2019) di Jay Roach Margot Robbie è Kayla Pospisil, giovane ruspante conduttrice tv, coinvolta in pungenti questioni politiche.