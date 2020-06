Margot Robbie sarà protagonista di un Pirata dei Caraibi al femminile

Dopo Johnny Depp arriva Margot Robbie. L’attrice candidata agli Oscar 2020 per Bombshell sarà la protagonista di un nuovo film Disney del franchise Pirati dei Caraibi . Lo riporta Variety spiegando che la sceneggiatura della pellicola, una female-version di quelle precedenti su Jack Sparrow, sarà di Christina Hodson, autrice degli script - tra gli altri - di Bumblebee e The Flash.

Il film con Margot Robbie dovrebbe essere del tutto slegato dai precedenti episodi della saga e la trama è ancora in fase di sviluppo. Inoltre, scrive Variety, la pellicola non ha nulla a che fare nemmeno con il lungometraggio di Pirati dei Caraibi che Ted Elliott e Craig Mazin stanno sviluppando al momento. Il produttore invece sarà uno solo per entrambi i progetti e lo stesso dei cinque film su Jack Sparrow: Jerry Bruckheimer.

Margot Robbie di nuovo nei panni di Harley Quinn

Una nuova avventura per Margot Robbie, reduce dalla nomination all’Oscar per Bombshell e dal ruolo di Harley Quinn in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. L’attrice tornerà a vestire i colorati panni di Harley anche in The Suicide Squad, il "remake" diretto da James Gunn.