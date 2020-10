Justice League, Jared Leto sarà Joker nella Snyder’s Cut

Nel progetto originale non si era mai parlato del Joker di Jared Leto , il che lascia ipotizzare vi possano essere delle modifiche nello script iniziale. Potrebbe trattarsi di un’operazione più ampia, atta a far rivalutare questa versione dell’amato villain, in vista del rilancio promesso da Andy Muschietti nel suo “ The Flash ”. Un film particolarmente importante, considerando come andrà a introdurre il concetto di multiverso , che rappresenta il focus anche della Fase 4 della Marvel, tra serie TV e film. Un processo particolarmente ampio e complesso, che dovrebbe rendere canoniche tutte le pellicole e le versioni dei vari personaggi proposti al pubblico.

Appuntamento fissato per il 2021 per la Snyder’s Cut di “Justice League”, che ha richiesto un budget di 70 milioni di dollari per effettuare le riprese aggiuntive. Il tutto arriverà su HBO Max, suddiviso in quattro parti da 1 ora ciascuna. La cifra per le nuove riprese è particolarmente alta, ma tiene conto dell’importanza degli attori e delle attrici coinvolti, da Gal Gadot (Wonder Woman), Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman) e Ray Fisher (Cyborg).

La durata complessiva sarà di circa quattro ore, con cliffhanger e suspense ben suddivisa tra le varie parti. Snyder ha promesso ai fan la presenza di Darkseid, ovvero il sovrano di Apokolips, da tempo immemore in lotta con gli dei di Nuova Genesi. Un conquistatore dall’immensa forza, il cui personaggio è stato creato da Jack Kirby ed è, di fatto, tra i villain più temuti dell’Universo DC. Si cela il suo nome dietro le azioni di Steppenwolf. Questi è stato considerando dalla maggior parte dei fan un nemico ben poco incisivo.

Nella nuova visione lo si vedrà dunque come un gregario, considerando la presenza di Darkseid, che potrebbe aggiungere epicità al plot. L’aggiunta del villain non è affatto campata in aria, considerando come già in “Dawn of Justice” siano state gettate le basi per la sua venuta. Il riferimento è alla sequenza onirica nota come “Knightmare”, nella quale si vede Batman fronteggiare l’esercito di un Superman totalmente folle a causa della morte di Lois, votato all’obbedienza del tiranno.

Snyder ha inoltre anticipato un nuovo viaggio nel futuro distopico visto in “Knightmare”, per la gioia dei fan. Una sequenza che svelerà nuovi dettagli sul motivo del viaggio nel tempo di Flash, al fine di avvertire Bruce Wayne e generare la Justice League, così da prevenire una vera e propria catastrofe.