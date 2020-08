Ecco la Justice League di Zack Snyder: il trailer - VIDEO

Oltre a svelare il primo trailer del nuovo "The Batman" con Robert Pattinson diretto da Matt Reeves, al Fandom DC è stato mostrato anche un piccolo trailer di "Justice League Snyder Cut", il nuovo progetto di Zack Snyder che arriverà il prossimo anno su HBO Max dopo il film (molto controverso) del 2017, un progetto abbandonato in post-produzione da Snyder a causa della prematura scomparsa di sua figlia e completato dallo sceneggiatore Joss Whedon in modo non del tutto conforme alla volontà del regista.