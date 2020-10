Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 20 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 20 ottobre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Jumanji: The Next Level, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quando Spencer torna nel fantastico mondo di Jumanji, gli amici Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco per riportarlo a casa.

Terminator 3 - Le macchine ribelli, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

John Connor ha 25 anni, non ha casa, carte di credito, cellulare e lavoro. Non può essere rintracciato dallo Skynet. Un nuovo cyborg dalle fattezze femminili viene spedito indietro nel tempo per completare un lavoro lasciato incompiuto dal proprio predecessore.

Film commedie da vedere stasera in TV

Gamberetti per tutti, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dopo aver fatto osservazioni omofobe, Mathias Le Goff, vice campione mondiale di nuoto, è condannato ad allenare The Paillet Shrimp, una squadra di pallanuoto omosessuale.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Zanna bianca, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un ragazzino stringe un’amicizia unica con cane mezzo lupo mentre è in cerca del padre.

L'immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

La storia di Ciro Di Marzio, personaggio della serie Gomorra. Sopravvissuto a un terremoto, l'uomo cresce in una Napoli cruda, violenta e reale che per lui è casa, famiglia e scuola di vita.

Jason Bourne, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Dopo dieci anni di inattività, l'ex agente della CIA Jason Bourne affronta una sinistra organizzazione criminale che intende utilizzare la tecnologia per ottenere il potere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Un piccolo favore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Stephanie è una vedova che vive nel Connecticut. Quando la sua migliore amica scompare misteriosamente, la donna avvia la propria personale indagine scavando nel suo passato.

Il Signore degli Anelli – Le Due Torri, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

I membri della Compagnia dell'anello, ora separati, seguono percorsi diversi nel tentativo di distruggere l'anello e sconfiggere Sauron.

Film musicali da vedere stasera in TV

Footlose, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un ragazzo ribelle cerca di combattere i pregiudizi di una comunità bigotta e intollerante grazie alla musica e alla danza.

Terminator - Destino oscuro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sarah Connor e la cyborg Grace e devono proteggere la vita di Dani Ramos, una giovane donna perseguitata dal Rev-9, un nuovo Terminator.

Trash, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Rafael, Gardo e Gabriel vivono nelle favelas brasiliane e tirano avanti rovistando nella spazzatura di una discarica. Un giorno uno di loro trova tra i rifiuti un portafoglio con del denaro...

Film drammatici da vedere stasera in TV

Codice d'onore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Un avvocato della Marina cerca di dimostrare che due marine, accusati di aver picchiato un compagno di morte, seguivano gli ordini del loro comandante. Con Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore.

Segni particolari: bellissimo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Con Adriano Celentano e Federica Moro. Mattia è un donnaiolo che ha deciso di sposarsi. Il giorno prima della cerimonia si reca dal prete per la confessione, durante la quale emergono i motivi che lo hanno spinto a cambiare stile di vita.

L'allenatore nel pallone, ore 21:14 su Premium Cinema 3

L'allenatore Oronzo Canà viene ingaggiato come tecnico della neopromossa Longobarda, con l'unica missione di evitare la retrocessione.

Film storici da vedere stasera in TV

Billy Elliot, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un ragazzo della classe operaia dell'Inghilterra del 1984 scopre di avere un talento nascosto per la danza.

I programmi in chiaro

Imma Tataranni Sostituto Procuratore, ore 21:25 su Rai 1

Il passato torna prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che la scuote.

Un'ora sola Vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi più caldi del nostro paese.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Ultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Kickboxer: Retaliation, ore 21:20 su Italia 1

Dopo l'esperienza vissuta un anno prima, Kurt Sloane ha giurato di non ritornare mai più in Thailandia. Tuttavia, mentre si sta preparando per un incontro di arti marziali, si ritrova sedato e costretto a farci ritorno.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Dimartedì ore 21:15 su La7

L'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris.

Un amore di testimone, ore 21:30 su Tv8

Commedia sentimentale. Tom è uno scapolo convinto ma quando Hannah, la sua migliore amica, gli comunica di aver trovato l'uomo giusto e di avere intenzione di sposarsi, realizza quanto sia innamorato di lei.

Man on Fire - Il fuoco della vendetta, ore 21:25 su Nove

Creasy fa la guardia del corpo di una ragazzina di nove anni. Quando lei viene rapita, lui va oltre i responsabili materiali.