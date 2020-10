Collezione Terminator… Hasta la vista, baby!

Da sabato 17 a venerdì 23 ottobre Sky Cinema Collection ospita la saga completa di Terminator, con tutti i sei film in un unico canale. La Collezione sarà disponibile anche On Demand

Si tratta di un’occasione imperdibile per riscoprire tutti i capitoli della serie cinematografica indissolubilmente legata alla figura di Arnold Schwarzenegger , qui in uno dei suoi più iconici ruoli, reso celebre da una recitazione “a sottrarre”, visto che il suo T-800 è un cyborg (quasi) privo di emozioni.

Siamo negli anni ’80 a Los Angeles, quando arrivano diretti dal 2029 un soldato di nome Kyle Reese e un cyborg assassino modello T-800. Entrambi sono sulle tracce dell’ignara Sarah Connor , ma per opposti motivi: il primo vuole salvarla perché lei darà alla luce a John Connor , futuro leader della ribellione contro Skynet, mentre il secondo vuole terminarla proprio per questo motivo, su incarico dell’intelligenza artificiale fuori controllo che ha dichiarato guerra all’umanità.

Si comincia ovviamente là dove tutto ha avuto inizio, ovvero con Terminator , la pellicola del 1984 con cui James Cameron , che fino ad allora aveva diretto un solo lungometraggio, l’horror Piraña paura, si è imposto come uno dei più influenti cineasti degli ultimi decenni. Nel cast ci sono Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor, Michael Biehn nel ruolo del viaggiatore del tempo Kyle Reese e per finire lui, l’imponente Arnold, fresco del successo di un’altra saga cinematografica, che purtroppo si sarebbe interrotta anzitempo con un terzo capitolo mai realizzato, ovvero quella di Conan il barbaro ( di cui è in arrivo una serie su Netflix ).

Se quella interpretata da Schwarzenegger si presentava come una perfetta macchina da guerra, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, pellicola del 1991 sempre diretta da James Cameron, ci mostrava come Skynet fosse capace di ben altro, mandando indietro nel tempo un modello più evoluto, il T-1000 mutaforma interpretato da Robert Patrick, per uccidere direttamente John Connor (l’astro nascente Ed Furlong, poi protagonista di una tragica parabola discendente). A prendere le sue difese, con un twist entrato nella storia del cinema, troviamo questa volta proprio un T-800 come quello che anni prima aveva dato la caccia a sua madre Sarah. Quattro premi Oscar per uno dei pochi sequel capace non solo di eguagliare, ma forse anche di superare l’originale.



Il terzo capitolo della saga arriva ben dodici anni dopo, nel 2003, a conferma di come il franchise sia stato capace di varcare in ottima forma la soglia del millennio: si tratta di Terminator 3 – Le macchine ribelli, pellicola diretta da Jonathan Mostow che vede Schwarzie nei panni di un T-850/101, versione potenziata del suo predecessore. Jack Stahl è John Connor, ridotto a vivere come un senzatetto dopo la morte della madre e perseguitato da incubi di un futuro distopico. Sulle sue tracce arriva il T-X interpretato da Kristianna Loken, un cyborg particolarmente evoluto al quale sarà difficile sfuggire.