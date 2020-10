Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 18 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 18 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film Thriller da vedere stasera in TV

The informer - Tre secondi per sopravvivere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un informatore FBI si fa arrestare per lavorare sotto copertura. L’obiettivo è incastrare un narcotrafficante.

Film Drammatici da vedere stasera in TV

L’ultima ora, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il supplente Pierre viene chiamato per sostituire un insegnante morto suicida. Scoprirà il lato oscuro di alcuni alunni.

Il ladro di giorni, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Vincenzo riallaccia i rapporti col figlio dopo essere uscito di prigione. Protagonista Riccardo Scamarcio.

La pelle che abito, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Un chirurgo plastico ha l’obiettivo di creare una pelle umana artificiale e perciò avvia una serie di esperimenti. Tra i protagonisti del cast, Antonio Banderas.

Film di Fantascienza da vedere stasera in TV

Terminator 2 - Il giorno del giudizio, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Il vecchio Terminator difende il leader della Resistenza da un invincibile cyborg. Protagonista Arnold Schwarzenegger, regia di James Cameron. Quattro premi Oscar.

Equals, ore 21:00 su Sky Cinema Suspance

Due amanti vivono la loro relazione proibita in una realtà distopica. Prodotto da Ridley Scott, protagonista Kristen Stewart.

Film d’Animazione da vedere stasera in TV

Pets 2: vita da animali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Max diventa iperprotettivo nei confronti del figlio della sua padrona. Nervosetto libera una tigre dal circo.

Film d’Azione da vedere stasera in TV

Lionheart - Scommessa vincente, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Cult del cinema action con Jean-Claude Van Damme. Un legionario a Los Angeles entra nel mondo dei combattimenti clandestini.

Aiuto vampiro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un ragazzo si unisce ad un circo pieno di strane creature. Film tratto dal libro di Darren Sahn.

Mechani: resurrection, ore 21.14 su Premium Cinema 1

Sequel de “Professione assassino”. Un sicario sfida il nemico dopo che questi ha rapito la sua fidanzata.

Ocean’s twelve, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Tre colpi in tre diverse città d’Europa. Cast d’eccezione con Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney e la bellissima Julia Roberts.

Film Commedia da vedere stasera in TV

Se sposti un posto a tavola, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Ad un matrimonio la disposizione dei posti a tavola crea un serie di equivoci che, inevitabilmente, cambieranno il destino degli invitati.

Io c’è, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Un albergatore fonda una nuova religione. Protagonista Edoardo Leo, regia di Alessandro Aronadio.

Film Biografico da vedere stasera in TV

L’ufficiale e la spia, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ambientato nel 1895. Il soldato Alfred Dreyfus, ebreo, è condannato all’ergastolo con l’accusa di spionaggio.

Film Poliziesco da vedere stasera in TV

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills III, ore 21.14 su Premium Cinema 3

Il terzo film della saga con protagonista Eddie Murphy. Un poliziotto torna in azione per catturare gli assassini del suo capo.

I programmi in chiaro

L’Allieva - Il bersaglio, ore 21:15 su Rai 1

Alice, specializzanda in Medicina Legale, è alle prese con le difficoltà del mondo del lavoro. Ha tanto da imparare, ma ha grande empatia con le vittime e questo le fa avere una marcia in più.

N.C.I.S. Los Angeles - Piani e progetti, ore 21:00 su Rai 2

La squadra NCIS di Los Angeles, guidata da Callen, agente esperto di incarico sotto copertura, affiancato dall’agente speciale Samuel Hanna.

Che tempo Che fa, ore 20:00 su Rai 3

Programma varietà e talk show condotto da Fabio Fazio. Stasera il primo appuntamento dell’anno con tante novità nel cast.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Programma varietà e talk show condotto da Barbara D’Urso. Interviste e approfondimenti su argomenti del momento e gossip.

Una spia e mezzo, ore 21.30 su Italia 1

Un ex nerd, vittima di bullismo, diventa agente della CIA e organizza una reunion con i suoi ex compagni di scuola.

Cast away, ore 21:27 su Rete 4

Un’analista di sistemi della Fedex naufraga su un’isola deserta a seguito di un incidente aereo. Cercherà in tutti i modi di sopravvivere.

Non è l’arena, ore 20:35 su La7

Dibattiti con tanti ospiti su temi di attualità e politica. Alla conduzione c’è Massimo Giletti.

MasterChef Italia ep. 9, ore 21:30 su TV8

Il talent show culinario più amato di sempre. I concorrenti gareggiano per realizzare il loro sogno di diventare MasterChef d’italia.

Ultimo - Il capitano (inchieste), ore 21:25 su NOVE

Il racconto del capitano Ultimo, l’uomo che arrestò Totò Riina e che ha indagato sulla Mafia e sul ciclo dei rifiuti e del cemento.