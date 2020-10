Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 13 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 13 ottobre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Daylight - Trappola nel tunnel, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

A causa di un incidente molte persone rimangono intrappolate in un tunnel che rischia di inondarsi per l'apertura di una falla.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Housemaid, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Eun-yi è la governante di mezza età di un uomo d'affari, con il quale inizia una relazione clandestina.

Film thriller da vedere stasera in TV

Un cavallo per la strega, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Pellicola tratta da uno dei romanzi gialli di Agatha Christie. Su un cadavere viene rinvenuta una lista di persone morte da poco. L'unico sopravvissuto dovrà indagare.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Una vita da gatto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tom Brand è uno spietato e ambizioso uomo d'affari: in seguito a un incidente, il suo spirito resta intrappolato nel corpo di un gatto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Monuments Men, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film del 2014 diretto e interpretato da George Clooney. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni esperti d'arte hanno salvato dei capolavori dalle mani dei nazisti.

Lucy, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Film del 2014 diretto da Luc Besson e interpretato da Scarlett Johansson. Una giovane studentessa, Lucy, si ritrova, suo malgrado, implicata in un traffico internazionale di stupefacenti ed è costretta a cedere il suo corpo come involucro per il trasporto della merce.

Regole d'onore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Il colonnello Terry Childers, veterano ed eroe di guerra, viene messo sotto processo a causa di una missione di salvataggio finita male.

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Un giovane hobbit e un gruppo, composto da umani, un nano, un elfo e altri hobbit, partono con la missione di distruggere un anello magico e sconfiggere il malvagio Sauron.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Adaline - L'eterna giovinezza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Adaline Bowman ha il potere di non invecchiare. Dopo aver conosciuto per caso un benefattore carismatico chiamato Ellis Jones, la donna si accorge di aver ritrovato la gioia di vivere...

Film drammatici da vedere stasera in TV

Casa Howard, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Londra, inizio del XX secolo. Storia dell'incontro di tre differenti classi sociali nei primi anni del Novecento: le famiglie Wilcox, ricca e altolocata, Schlegel, benestante e borghese e Bast, proletaria.

Blinded by the Light, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Un adolescente britannico di origini pakistane affronta l'intolleranza tradizionalista del padre e il razzismo grazie alla musica di Bruce Springsteen e alla sua passione per la scrittura.

Film commedie da vedere stasera in TV

Il colpo del cane, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Rana e Marti vengono assunte come dogsitter da una ricca ed eccentrica signora. Le due ragazze, però, si fanno ingannare da un sedicente veterinario che rapisce il cane e sparisce nel nulla.

Un figlio di nome Erasmus, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia. Venti anni dopo il loro Erasmus a Lisbona, quattro amici tornano in Portogallo per il funerale di Amalia, la ragazza di cui tutti quanti erano innamorati e che ha avuto un figlio da uno di loro.

4-4-2 - Il gioco più bello del mondo, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia del 2006 prodotta da Paolo Virzì, composta di 4 episodi inerenti al mondo del calcio.

Film storici da vedere stasera in TV

Accadde in aprile, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Il drammatico genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu, uno degli episodi più sanguinosi della storia, viene raccontato attraverso la storia di due fratelli che si ritrovano ai lati opposti della barricata.

I programmi in chiaro

Imma Tataranni Sostituto Procuratore, ore 21:25 su Rai 1

“Maltempo”. Imma Tataranni è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi.

Un'ora sola Vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi più caldi del nostro paese.

Skyscraper, ore 21:21 su Canale 5

Will Sawyer, ex agente dell'FBI e veterano di guerra, valuta per mestiere la sicurezza dei grattacieli. In missione in Cina, l'uomo finisce nel mirino della polizia e dell'opinione pubblica come responsabile di un grave incendio.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Dimartedì ore 21:15 su La7

L'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris.

Name That Tune - Indovina la canzone, ore 21:30 su Tv8

Nuova versione di Sarabanda, sempre condotta da Enrico Papi. Due squadre composte da quattro vip ciascuna che si sfideranno in una gara musicale.

Ben-Hur, ore 21:25 su Nove

Film storico del 1959 diretto da William Wyler con protagonista Charlton Heston. Durante l'impero di Tiberio a Gerusalemme, il centurione Messala fa imprigionare il nobile Ben Hur, un tempo suo amico. Dopo tre anni Ben Hur torna libero.