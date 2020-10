Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 8 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 8 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

The Bourne Identity, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Primo della serie di Bourne, racconta la storia di un uomo che non ricorda nulla del proprio passato e che è oggetto di una caccia per eliminarlo. Nel cast Matt Damon, Franka Potente e Clive Owen.

Hollow Point – Punto di non ritorno, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Un uomo medita la vendetta dopo la morte di moglie e figlia. Verrà coinvolto in una guerra tra criminalità organizzata e un gruppo di vigilantes.

Red, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Basato sull’omonimo fumetto, narra le vicende di Frank Moses, ex agente della CIA, in pericolo e minacciato da un commando di assassini. L’uomo teme che anche Sarah, cara amica, sia a rischio. Nel cast Bruce Willis, John Malkovic, Helen Mirren e Mary Louise Parker.

Lies and illusions – Intrighi e bugie, 21.00 su Sky Cinema Suspense

La vita di Wes Wilson, autore di best sellers, viene travolta da Samantha, la fidanzata che viene picchiata e rapita davanti ai suoi occhi. La donna non viene ritrovata e lo scrittore prova a rialzarsi grazie all’aiuto di una giornalista.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Rocky IV, ore 21.15 su Sky Cinema Rocky

Terzo sequel della saga dedicata a Rocky, questa volta il protagonista dovrà fronteggiare la rivalità con Ivan Drago durante gli anni centrali della Guerra Fredda.

Cocaine, la vera storia di White Boy Rick, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Film diretto da Yann Demange e che racconta la vera storia di Richard Wershe Jr, il più giovane informatore dell’FBI (all’età di 14 anni) e divenuto poi trafficante di cocaina.

Cold War, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Tre nomination agli Oscar per la travagliata storia d’amore tra Wiktor e Zula che deve affrontare gli schemi della guerra fredda e la divergenza di aspettative e caratteri.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Kong: skull island, ore 21.14 Premium Cinema 1 +24

Reboot di King Kong e secondo capitolo della serie MonsterVerse, la pellicola vede la partecipazione di Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e Brie Larson tra gli altri. James Conrad viene incaricato di esplorare e creare la mappa di un’isola apparentemente deserta e dove durante la seconda guerra mondiale sono precipitati due piloti, sorpresi da un’enorme creatura.

Film commedia da vedere stasera in tv

Io vi dichiaro marito e…marito, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Con Adam Sandler e Jessica Biel, due vigili del fuoco e amici di lunga data decidono di sposarsi per beneficiare della pensione della ex moglie di uno dei due.

La casa di famiglia, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Sergio si risveglia dal coma dopo cinque anni ma i quattro figli non hanno il coraggio di rivelargli di aver venduto di comune accordo la villa del padre a cui era tanto affezionato.

Cyrano Mon Amour, ore 21.15 Sky Cinema Due

Il film racconta in maniera romanzata la vita del drammaturgo Edmond Rostand e delle vicende che hanno portato alla realizzazione del suo immortale capolavoro.

Film thriller da vedere stasera in tv

Prisoners, ore 21.15 Premium Cinema 2

Con Hugh Jackman e Jack Gyllenhaal, la pellicola narra le vicende della famiglia Dover alle prese con la scomparsa della piccola Anna e della sua coetanea Joy Birch, figlia di amici di famiglia.

Lontano da qui, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Il regista Gigi Roccati racconta la propria terra attraverso la storia di Rocco e Lucia, un padre severo e una ragazza selvatica, muta dalla morte della madre Argenzia.

Film comici da vedere stasera in tv

Le comiche 2, ore 21.14 Premium Cinema 3

Secondo film di una trilogia con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. La pellicola, così come la precedente, è divisa in episodi e racconta le disavventure comiche dei due protagonisti.

Film fantastici da vedere stasera in tv

Il regno di Wuba, ore 21,00 Sky Cinema Family

Elementi di live action ed elementi animati per questa pellicola diretta da Raman Hui che mette in risalto le arti marziali nella lotta tra uomini e mostri, incapaci di vivere in armonia.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21.25 su Rai 1

Undicesimo episodio della seconda stagione della serie TV. Il protagonista è l’ispettore Carlo Guerrieri interpretato da Claudio Amendola.

Seconda Linea, ore 21:20 su Rai 2

Protagonisti dell’attualità e della politica messi a confronto con opinionisti e ospiti nell’approfondimento settimanale di Raidue.

La battaglia dei sessi ore 21:20 su Rai 3

Film del 2017 che racconta la celebre partita di tennis tra Bobby Riggs e Billie Jean King denominata “la battaglia dei sessi”.

Chi vuol essere milionario?, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce una nuova edizione del game show arrivato al ventesimo anniversario.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Ritorna l’appuntamento con le inchieste e i servizi di attualità e cronaca condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Dritto e Rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Paolo Del Debbio è al timone dell’approfondimento giornalistico con ospiti in studio e collegamenti, i temi della settimana politica.

Piazzapulita, ore 21.15 su La7

Corrado Formigli conduce il tradizionale approfondimento di attualità con ospiti in studio e collegamenti in esterna.

Sotto assedio – White House Down, ore 21:30 su Tv8

Con Channing Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhaal, la pellicola racconta la storia di John Cale che ritrova con la figlia alla Casa Bianca durante l’attacco di un gruppo paramilitare.

Gino cerca chef, ore 21.25 su Nove

Gino D’Acampo valuta 54 aspiranti chef per decretare il vincitore del reality e realizzare il loro sogno, un contratto di lavoro in Gran Bretagna in uno dei suoi ristoranti.