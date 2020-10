Cose nostre - Malavita, curiosità sul film di Luc Besson

Cose nostre – Malavita, trama e cast del film

Il protagonista è Giovanni Manzoni, ex gangster mafioso italiano, pentito ed entrato nel programma di protezione testimoni. Lui e la sua famiglia sono stati costretti a cambiare vita, abbandonando tutto ciò che conoscevano, consci del fatto che i loro vecchi amici li vogliono morti.

Un fallimento dopo l’altro, si ritrovano in un piccolo paesino della Normandia, dove tentano di condurre una vita normale. I loro tratti distintivi però li rendono subito ben noti alla popolazione locale. Tutto sembra andare per il verso giusto, fino a quando una serie di eventi non metterà la loro vita in serio pericolo.

Ecco il cast:

Robert De Niro: Giovanni Manzoni

Michelle Pfeiffer: Maggie Manzoni

Dianna Agron: Belle Manzoni

John D’Leo: Warren Manzoni

Tommy lee Jones: Robert Stansfield

Cose nostre – Malavita, curiosità

Svariate le curiosità legate a “Cose nostre – Malavita”, a partire dal ruolo del regista. Luc Besson non avrebbe dovuto dirigere la pellicola, bensì limitarsi al ruolo di produttore. La notizia dell’inserimento nel cast da parte di Robert De Niro però cambiò tutto. Besson non ha di fatto potuto resistere alla tentazione di dirigere il celebre attore. La presenza di De Niro è stata fondamentale per la realizzazione del film, così com’è poi giunto in sala. Basti pensare che Michelle Pfeiffer ha accettato la parte principalmente perché avrebbe potuto lavorare nuovamente sul set con lui.

Coinvolgere De Niro non è stato affatto difficile. Il suo fu il primo nome fatto da Tonino Benacquista, quando Besson gli chiese chi avrebbe voluto come protagonista. Bastò soltanto inviare una lettera, alla quale venne data risposta positiva.

Si tratta di uno dei primi film a essere stato girato, per alcune scene, all’interno della celebre Cité du Cinéma, ovvero la città del cinema. Si tratta di un enorme complesso creato nel 2012 da Luc Besson, ricco di studi cinematografici al suo interno. Il regista ha inoltre messo a disposizione una casa di sua proprietà in Normandia, al fine di poter effettuare alcune riprese.

Una scena ha molto divertito gli spettatori. Giovanni Manzoni fa proiettare un film celebre di Martin Scorsese, “Quei bravi ragazzi”. Una pellicola che lo vede tra i protagonisti.