“Luca Guadagnino – La forma del cinema”: domani alle 21 su Sky Tg24

È il regista Luca Guadagnino l’ospite del nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky TG24. Intervistato da Denise Negri in “Luca Guadagnino – La forma del Cinema”, in onda giovedì 8 ottobre alle 21 su Sky TG24, anche su Sky Arte domenica 11 ottobre alle 19.30 e disponibile On Demand, il regista racconta la sua visione del cinema, aneddoti di vita e l’esperienza di aver realizzato la sua prima serie tv. Guadagnino infatti è lo showrunner, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo di “We are who we are”, una serie Sky Original (We Are Who We Are, il cast e i personaggi: generazioni a confronto), coprodotta da Sky e HBO, dal 9 ottobre su Sky Atlantic, in streaming su NOW TV e disponibile On Demand. L’intervista sarà l’occasione per scoprire come è stato lavorare a quello che Guadagnino considera quasi “un film in otto atti”, ma anche per parlare del lavoro, i pensieri e i ricordi del regista.