Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 5 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 5 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Petra, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Nuovo appuntamento con la miniserie in cui Paola Cortellesi veste i panni di Petra Delicado, personaggio letterario alle prese con crimini e casi da risolvere.

Film comici da vedere stasera in TV

7 uomini a mollo, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Commedia divertente sulle seconde occasioni: un gruppo di uomini di mezza età decide di formare una squadra di nuovo sincronizzato.

Fuga da Reuma Park, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre vecchietti che a Natale del 2041 organizzano la fuga da un luna partk trasformato in ospizio.

Tale madre, tale figlia, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia francese con Juliette Binoche e Camille Cottine: madre e figlia si ritrovano a vivere insieme le rispettive gravidanze.

Perfetti sconosciuti, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Un gruppo di amici si ritrova a cena e decide di condividere messaggi e telefonate dei cellulari per una sera.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rocky, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Primo capitolo della saga di Rocky Balboa, pugile interpretato da Sylvester Stallone che da sconosciuto accetta la sfida del campione Apollo Creed.

Scoprendo Forrester, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Uno studente vuole imparare i segreti della scrittura da un burbero romanziere. Con Sean Connery.

Angeli d'Acciaio, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Hilary Swank protagonista della pellicola che racconta la storia di un gruppo di attiviste americane impegnate per il diritto di voto alle donne.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Playmobil: the movie, ore 21.15 su Sky Cinema Family

Ispirato ai celebri giocattoli, la pellicola è il primo lungometraggio che vede protagonisti i personaggi del mondo Playmobil.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Midway, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Woody Harrelson e Dennis Quaid protagonisti del war movie ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Film thriller da vedere stasera in TV

Duel, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Adrenalina e non finire per il primo film di Steven Spielberg: un automobilista ingaggia una sfida mortale con l'autista di un camion.

Film romantici da vedere stasera in TV

Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Il premio Oscar Anne Hathaway veste i panni della scrittrice britannica del '700 Jane Austen, tra le autrici più importanti della letteratura inglese.

I ponti di Madison County, ore 21.15 su Premium Cinema 2

I premi Oscar Clint Eastwood e Meryl Streep in un'intensa storia d'amore tra un fotografo e una donna sposata.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Warcraft - L'Inizio, ore 21.14 su Premium Cinema 1

Primo capitolo della saga fantasy ispirata all'omonimo videogioco.

Godzilla II - King of the monsters, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Secondo capitolo della nuova saga di Godzilla: Mothra, Rodan, King Ghidorah competono per la supremazia.

I programmi in chiaro

Io ti cercherò, ore 21.25 su Rai Uno

Primo episodio della nuova fiction con Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Luigi Fedele e Zoe Tavarelli.

Jumanji, ore 21.20 su Rai Due

Quattro liceali trovano un vecchio videogioco nei seminterrati della scuola: è l'inizio di un'avventura fantastica, piena di pericoli e colpi di scena.

Presadiretta, ore 21.20 su Rai Tre

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona.

Grande Fratello Vip, ore 21.45 su Canale 5

Gli amori, i litigi e i tormenti dei Vip spiati 24 ore su 24 nella casa del Grande Fratello.

Le Iene presentano Mario Biondo: un suicidio inspiegabile, ore 21.18 su Italia 1

In questa puntata speciale, Le Iene indagano sulla morte di Mario Biondo, cameraman trovato senza vita a Madrid il 30 maggio del 2013.

Quarta Repubblica, ore 21.25 su Rete 4

Nicola Porro conduce il programma di approfondimento su temi di attualità, politica ed economia.

Grey's Anatomy, ore 21.15 su La7

Torna la serie tv che racconta la vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia presso un ospedale di Seattle.

X Factor, ore 21.30 su TV8

Ultima giornata di audizioni con i quattro giudici in attesa di scoprire quale categoria sarà assegnata a loro.

Il Monaco, ore 21.25 su NOVE

Uno scapestrato è l'eletto per prendere il posto di un vecchio monaco, protettore di una pergamena dai potenti poteri.