Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 30 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 30 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Prima di lunedì, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia on the road con Vincenzo Salemme e Martina Stella. Due amici devono consegnare un pacco molto originale per saldare il proprio debito con un miliardario malavitoso.

Ted, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con protagonista Mark Wahlberg e Mila Kunis. Un orsetto di peluche prende vita e diventa l’amico per la pelle del suo padrone.

Ribelli, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Sandra, aiutata da due colleghe, deve sbarazzarsi del cadavere di un molestatore, ucciso per errore. Le tre si ritrovano anche a gestire una borsa piena di soldi.

Il ciclone, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una delle sue commedie più famose e riuscite. Un gruppo di ballerine spagnola si ritrova per errore in casa di una normale famiglia toscana, sconvolgendone la vita.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Lucania. Terra, sangue e magia, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film che racconta una terra, fin nella sua anima magica e intima, raccontando la fuga dai briganti di un padre e una figlia.

Trainspotting, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult di Danny Boyle, con protagonista un giovane Ewan McGregor. Film simbolo degli anni ’90. Le folli vicende di un gruppo di giovani senza ideali, divisi tra droghe e furti.

Arancia meccanica, ore 21:15 su Premium Cinema 2

La furente rabbia giovanile raffigurata in un cult di Kubrick. Alex compie azioni criminali quotidianamente, insieme col suo gruppo di amici. Una volta arrestato, viene sottoposto a un trattamento che ne condiziona violentemente la mente.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Stardust, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Fiaba fantasy tratta dall’omonimo romanzo di Neil Gaiman. Un giovane entra in un regno magico per catturare una stella cadente. Scopre però che questa è in realtà un essere vivente.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Men in Black: International, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Quarto capitolo della saga di “Men in Black”, stavolta con un nuovo cast. I protagonisti sono Emma Thompson e Chris Hemsworth. Molly corona il sogno di entrare a far parte dei MIB. Si ritroverà però in un caso molto delicato, con il destino del mondo in gioco.

Troy, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Film liberamente ispirato all’Iliade di Omero. Caste stellare, con Brad Pitt ed Eric Bana nei ruoli di Achille ed Ettore.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’intruso, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con protagonista Dennis Quaid. Una coppia di sposi acquista una casa in campagna, ma l’ex proprietario non sembra intenzionato ad allontanarsi dalla proprietà.

Self/less, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Un magnate si affida a una misteriosa organizzazione per poter trasferire la propria coscienza in un corpo giovane e sano. Film con Ryan Reynolds e Ben Kingsley.

Film romantici da vedere stasera in TV

5 anni di fidanzamento, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jason Segel ed Emily Blunt in una commedia romantica. Una proposta di lavoro costringe Violet e Tom a rinviare le nozze di alcuni anni, mettendo a rischio la loro storia.

Film biopic da vedere stasera in TV

Churchill, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Brian Cox interpreta Winston Churchill, in un film incentrato sui giorni precedenti allo Sbarco in Normandia.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Il cavaliere oscuro, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Film vincitore di due Premi Oscar, secondo capitolo della trilogia di Nolan. Batman deve salvare Gotham dalla follia criminale di Joker.

I programmi in chiaro

Ulisse: il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Appuntamento dal titolo “Elisabetta II: L’ultima grande regina”. Alberto Angela conduce il suo pubblico in un viaggio alla scoperta di uno dei grandi personaggi del secolo scorso.

Mare Fuori, ore 21:20 su Rai 2

Episodio dal titolo “Ogni famiglia ha le sue regole”. Fiction che vede come protagonisti Filippo, giovane pianista benestante, e Carmine, proveniente da una famiglia criminale napoletana, che ha però voluto allontanarsi da quel mondo, trovandosi un lavoro onesto. I due si ritrovano a condividere la stessa cella.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che offre un aiuto ai telespettatori che sono alla ricerca di cari scomparsi.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Alessia Marcuzzi conduce una nuova edizione di “Temptation Island”, che vede delle coppie accettare una sfida, mettendo alla prova il proprio rapporto, così da salvarlo o accantonarlo per sempre.

Rambo 3, ore 21:30 su Italia 1

Rambo torna in azione dopo il Vietnam, recandosi in Afghanistan. Deve liberare un ufficiale prigioniero dei russi, che occupano il Paese.

Stasera Italia – Speciale, ore 20:30 su Rete 4

Programma a cura della redazione del TG4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale e storico, condotto da Andrea Purgatori.

The Eagle, ore 21:30 su TV8

Film ambientato nel 135 DC. Quindici anni dopo la sparizione della Nona Legione, a Marcus Aquila viene assegnato l’incarico di scoprire cosa sia accaduto.

Fantozzi contro tutti, ore 21:25 su NOVE

Terzo film della saga di Fantozzi. È l’ultimo dei film della serie a basarsi su un libro dell’autore, prima di dare il via alle sceneggiature originali.