Star Wars, Ewan McGregor parla della serie Tv su Obi-Wan Kenobi

Non si conosce ancora il titolo e nemmeno si sa quando inizieranno le riprese, ma il progetto di una serie tv dedicata al personaggio di Star Wars Obi-Wan Kenobi ha già attirato le attenzioni dei fan. Ewan McGregor (FOTO), che vestirà ancora una volta i panni del Maestro e amico di Anakin Skywalker, ne ha parlato durante la convention ACE Universe, e ha spiegato che per lui sarà davvero entusiasmante poter partecipare a questa avventura. L’attore ha spiegato che tra i motivi principali c’è sicuramente la possibilità di avere a che fare con nuove tecnologie. Durante l’intervista, McGregor si è soffermato proprio su quest’argomento: "Penso che mi divertirò molto di più nel girare la serie." Si è poi soffermato su altri aspetti, facendo dei paragoni sui film della saga: "Il primo film lo girammo su pellicola, mentre il secondo con le nuove (per quei tempi) telecamere HD. La tecnologia dell'epoca era più primitiva. E quindi tecnicamente era tutto abbastanza complicato. C'erano tutti qui blue screen e green screen, ed era difficile immaginarsi le cose".

Il divertimento di Ewan McGregor e l’ipotesi di un titolo

Ewan McGregor spiega quindi che la tecnologia si è davvero evoluta e non vede l’ora di capire cosa succederà sul set della serie tv su Obi-Wan Kenobi: “Ci sono stati così tanti progressi, e molto di quello che voi vedrete è anche quello che vedremo noi sul set. Non so se avete visto il dietro le quinte di The Mandalorian, dove usano quello schermo così incredibile. Non saprei dirvi come funziona, ma è fantastico. E quando sei sul set, vedi davvero il paesaggio. Credo che a noi attori sarà di grande aiuto per far sembrare tutto più reale. Credo che useremo quel tipo di tecnologia”. Non si conoscono ancora i dettagli riguardo il progetto, ma sicuramente l’hype è alto, e lo stesso Ewan McGregor sembra davvero entusiasta di ritornare sul set. L’attore ha anche parlato di un possibile titolo: “Non so se avete visto le fan art, ma c'è questo poster fantastico che hanno chiamato Hello There, ecco è questo il titolo della serie Hello There, The Obi-Wan Kenobi Story. Sarebbe molto divertente, io sceglierei quello”.

I lavori sulla serie tv e il progetto Pinocchio

In tanti avevano pensato ad una sospensione dei lavori sulla serie tv, invece recentemente la regista Deborah Chow ha confermato che si sta lavorando, ma c’è ancora qualcosa da fare. Nella stessa intervista Ewan McGregor ha parlato anche di un altro progetto che lo vede coinvolto. Sarà infatti la voce del Grillo Parlante nel Pinocchio di Guillermo del Toro. L’attore ha confermato di aver già registrato gran parte delle scene che lo vedono protagonista e che potrebbe anche cantare qualche canzone. Pinocchio di Guillermo del Toro sarà ambientato in Italia negli anni 30 e dovrebbe uscire nel 2021.