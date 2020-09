Dario Argento ha ottanta anni: i suoi sogni e paure

E’ Dario Argento a parlare: in occasione del suo ottantesimo compleanno ci sono i giovani tra i primi pensieri del regista che con i suoi film ha attratto e spaventato il pubblico di molte parti del mondo. “Anch’io da bambino e poi da ragazzo andavo a vedere film del brivido. Mi ricordo che ero spaventato, ma piacevolmente. Ero gioiosamente spaventato. Poi, quando passa l’età, stranamente questi film incominciano a far paura".

Cosa pensa della violenza nei film?

“Quando la violenza serve, quando la storia la esige, bisogna raccontarla.”

Nei film di Dario Argento c’è molta violenza. Difficile immaginare storie di assassini seriali, paranoici, seguaci del male, senza abbondanza di sangue versato. Nel cinema del ‘maestro del brivido’ ci sono anche molta libertà, immaginazione, visione, colore, sorpresa, sopraffina tecnica cinematografica. Il pubblico internazionale se ne è accorto subito, fin dal debutto alla regia del cineasta nato a Roma il 7 settembre 1940: era il 1970 quando usciva in sala “L’uccello dalle piume di cristallo”, uno dei film che ha definito il genere del Giallo. In una conversazione molto pacata a casa Argento, passato, presente e futuro si intrecciano. Cerco di scendere un po’ nel profondo e di coglierne i diversi colori.

“Qualcosa nella mia vita ho realizzato. Il sogno che avevo cinquant’anni fa di fare un cinema nuovo, diverso, è andato in porto. In effetti è abbastanza sorprendente che i miei film hanno diffusione e apprezzamenti in tante parti del mondo. C’è qualcosa in loro che colpisce l’immaginazione delle persone: forse è il mio stile, forse il fatto che io mi rivolgo alle nostre profondità, che racconto i miei sogni, i miei incubi: è quasi qualcosa di freudiano. Per me Freud è un maestro di vita: dopo Freud tutto è cambiato. Le sue scoperte sull’Io, sulla sessualità sono state rivoluzionarie.”

A 80 anni sono di più i sogni o gli incubi?

“Io mi sento come ero al primo film, non mi sento molto cambiato. Forse ho più difficolta fisiche, però nuoto ancora. I sogni sono rimasti gli stessi, forse quand’ero giovane erano più vivaci. Comunque a ispirare i miei film non ci sono solo i miei sogni, ma anche i dormiveglia. Mi è venuto spontaneo durante il primo film: quando mi trovavo in difficoltà con la sceneggiatura, che ho sempre scritto io, mi stendevo sul divano con una copertina e cercavo di cadere in quella specie di relax dove il cervello vaga, vola. E devo dire che in effetti poi l’idea mi veniva e il problema si risolveva."