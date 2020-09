Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 4 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 4 settembre, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedie da vedere stasera in TV

Tuttapposto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti e Monica Guerritore. Roberto è lo studente di un ateneo in cui i docenti vendono esami e assumono solo amici e parenti. Il ragazzo decide allora di combattere questo sistema di raccomandazioni.

Tutti pazzi a Tel Aviv, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Salam è un giovane palestinese che vive a Gerusalemme e lavora come stagista sul set di una fortunata telenovela. Ogni giorno, però, per raggiungere lo studio televisivo, deve passare dal rigido posto di blocco israeliano.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Shrek, ore 21:15 su Sky Cinema Shrek

Primo film della serie con protagonista il burbero orco Shrek. Con l'aiuto del suo amico Ciuchino, cercherà di salvare la principessa Fiona per riconquistare la proprietà della sua palude dalle mani di Lord Farquad.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il Segreto Di Noemie, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La piccola Noemie viene spesso lasciata sola in casa dai genitori, entrambi lavoratori. La bambina passa molto tempo nella casa della vicina, Madame Lumbado. Attraverso i racconti del defunto marito della donna, studia degli indizi per trovare un tesoro nascosto nelle vicinanze.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Terminator 3 - Le macchine ribelli, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Terzo capitolo dell'omonima saga. John Connor ha 25 anni, non ha casa, carte di credito, cellulare e lavoro. Non può essere rintracciato dallo Skynet. Un nuovo cyborg dalle fattezze femminili viene inviato indietro nel tempo per completare il lavoro lasciato incompiuto dal proprio predecessore.

Godzilla, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Reboot della serie cinematografica con protagonista Godzilla. A Tokyo, l'ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all'interno di una centrale nucleare durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody. L'uomo non si darà pace fino a che non avrà scoperto le ragioni del disastro.

Film thriller da vedere stasera in TV

Angeli e demoni, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 2009, diretto da Ron Howard e basato sull'omonimo romanzo best seller di Dan Brown. Il professor Robert Langdon viene convocato con urgenza dal Vaticano per decifrare il significato di un simbolo che sembra ricondurre alla setta degli Illuminati.

Mad Max: Fury Road, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Nel cast, tra gli altri, Tom Hardy, Charlize Theron e Nicholas Hoult. In un futuro apocalittico, l'Australia è ormai un paese desolato dove tutti lottano furiosamente per sopravvivere. Max, un ex poliziotto solitario, viene catturato da un'armata di guerrieri assetata di sangue.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ritorno a Cold Mountain, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Con Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger e Donald Sutherland. Guerra Civile Americana: Inman, un soldato confederato, intraprende un viaggio pericoloso per ritornare al suo paese d'origine e riabbracciare l'amata Ada.

Strange But True, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Cinque anni dopo la morte del giovane Ronnie, Melissa si presenta alla porta della famiglia di lui annunciando di essere miracolosamente incinta del ragazzo. Svanita la rabbia iniziale, la madre di Ronnie decide di andare a fondo al mistero, scoprendo una verità spaventosa.

Quasi amici, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco e burbero aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale. Tra i due nascerà a sorpresa una grande amicizia.

Vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

New Orleans, 1890. Una famiglia italiana arriva dalla Sicilia in cerca di lavoro e trova impiego presso Charles Mantranga, un importatore di frutta all'ingrosso a sua volta legato al potente Joseph Macheca, che controlla tutti gli affari che si svolgono nel porto della città.

Film commedie da vedere stasera in TV

Bad Words, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia diretta e interpretata da Jason Bateman. Il quarantenne Guy Triby scopre che può partecipare al prestigioso concorso di spelling della Golden Quill Spelling e si iscrive per vincere i 50 mila dollari del premio finale.

Noi e la Giulia, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Diretto e interpretato da Edoardo Leo. Diego, Fausto e Claudio sono tre uomini insoddisfatti delle proprie attività. Decidono allora di trasformare un casale in campagna in agriturismo, ma le cose per loro non saranno così facili.

Ricomincio da tre, ore 21:15 su Sky Cinema per te

È il primo film dietro la macchina da presa di Massimo Troisi. Gaetano è un giovane napoletano in cerca di nuovi stimoli. Decide così di trasferirsi a Firenze dalla zia, dove conosce Marta.

I programmi in chiaro

UEFA Nations League - Italia Vs Bosnia Erzegovina, ore 20:30 su Rai 1

Esordio degli Azzurri nel torneo. Per entrambe le squadre si tratta della prima partita del 2020.

Mai fidarsi di mia madre, ore 21:20 su Rai 2

Dopo aver ricevuto una promozione al lavoro, Melanie decide di assumere Phoebe come sua assistente personale. Phoebe accetta subito il lavoro ma in realtà ha in mente una terribile vendetta per un motivo legato al suo passato.

Stai lontana da me, ore 21:20 su Rai 3

Commedia con Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Jacopo è un consulente di coppia, con una vita sentimentale disastrosa. L'uomo ha scelto di restare da solo per evitare complicazioni e tragedie, ma un giorno si innamora di Sara...

Eternal Love, ore 21:21 su Canale 5

Commedia sentimentale incentrata sulla love story tra due persone che in apparenza non hanno nulla in comune: la casalinga Zeynep e il noto e ricco chirurgo Can.

Richie Rich - Il più ricco del mondo, ore 21:30 su Italia 1

Richie Rich è il bambino più ricco del mondo ma isolato da tutti. Riesce però a legare con alcuni coetanei che giocano a baseball in strada e si fa aiutare da loro quando un amministratore senza scrupoli complotta per sbarazzarsi dei genitori.

Grand Hotel Excelsior, ore 21:27 su Rete 4

Un intreccio di vicende di ogni tipo caratterizza la vita al Grand Hotel Excelsior. Con Adriano Celentano, Carlo Verdone, Enrico Montesano, Diego Abatantuono ed Eleonora Giorgi.

Quel che resta del giorno, ore 21:15 su La7

Il film, ambientato in Inghilterra nel 1930, racconta, sotto forma di diario scritto come un'autobiografia, la storia di un maggiordomo che si sacrifica per abnegazione al proprio dovere. Con Anthony Hopkins ed Emma Thompson.

X Factor – Il sogno, ore 21:30 su Tv8

Una maratona dei momenti più significativi ed emozionanti delle ultime edizioni del celebre talent show.

Bake Off Italia: dolci in forno 8, ore 21:20 su Nove

Nuovi pasticceri amatoriali si mettono alla prova per dimostrare a Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia e la new entry Csaba Dalla Zorza di essere i migliori di tutto il Paese.