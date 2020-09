Waiting for the Barbarians, il trailer del film con Johnny Depp

In merito al film si è espresso il regista, Ciro Guerra: “Quando abbiamo iniziato a lavorare all’adattamento, credevo il tutto fosse ambientato in un’epoca e un mondo lontani. Nel corso delle riprese invece la distanza temporale si è progressivamente ridotta. La trama si è trasformata in una storia sulla contemporaneità”.

Sempre più vicina l’uscita in sala di “ Waiting for the Barbarians ”, film diretto da Ciro Guerra , tratto dal romanzo del premio Nobel J. M. Coetzee . Questi è stato direttamente coinvolto nel progetto, avendo realizzato la sceneggiatura. Una pellicola dal ricco cast, con Johnny Depp , Robert Pattinson , Mark Rylance , Gana Bayarsaikhan e Greta Scacchi.

Waiting for the Barbarians, trama e cast

Il 24 settembre è la data scelta per l’uscita al cinema di “Waiting for the Barbarians”, che ha entusiasmato il pubblico e la critica alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia. Il Magistrato è l’amministratore di un insediamento di frontiera molto isolato, posto al confine di un impero privo di nome. Questi non attende altro che la pensione, dato l’arrivo del Colonnello Joll.

Il suo compito è unicamente quello di riferire sulle attività dei barbari e sulla situazione relativa la sicurezza del confine. In breve tempo Joll dà il via a una serie di spietati interrogatori. Il trattamento che il Colonnello riserva ai barbari è inaccettabile. Tutto ciò culmina con la tortura di una giovane donna, il che scatena nel Magistrato una profonda crisi di coscienza e, successivamente, un atto di ribellione.

Il Magistrato è interpretato da Mark Rylance, celebre attore britannico, classe 1960. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto tre Tony Awards e due BAFTA. È stato inoltre candidato agli Emmy, Golden Globe e SAG Award per la miniserie “Wolf Hall”. Sul fronte cinematografico ha invece ottenuto l’ambito Premio Oscar come miglior attore non protagonista per Rudolf Abel’, personaggio de “Il ponte delle spie” di Steven Spielberg.

Il Colonnello Joll è invece interpretato da Johnny Depp, che sta lavorando duramente per tornare nell’Olimpo di Hollywood, facendo parlare la stampa di sé per i suoi film più che per le vicende personali con Amber Heard. Negli ultimi anni il pubblico ha potuto apprezzarlo per “Animali fantastici” e “Arrivederci professore”. Prenderà inoltre parte a “Sherlock Holmes 3”, ultimo capitolo della saga con Robert Downey Jr. e Jude Law.

Spazio inoltre per Robert Pattinson, che presta il volto al personaggio di Mandel. Negli ultimi anni l’interprete britannico ha saputo mettersi particolarmente in mostra per le proprie prestazioni. Accantonato da tempo il personaggio di Edward Cullen, Pattinson ha scelto con grande cura i propri ruoli sul grande schermo, collaborando di volta in volta con registi di fama internazionale. Basti pensare alle due pellicole dirette da David Cronenberg, “Cosmopolis” e “Maps of the Stars”. Ha poi recitato in “Civiltà perduta”, “The Lighthouse”, “Le strade del male” e “Tenet”. Il pubblico attende inoltre con ansia “The Batman”, in arrivo nel 2021.