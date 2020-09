Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 1 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 1 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Twister, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

La giovane cacciatrice di tempeste Jo Harding si trova ad affrontare un tornado di eccezionale potenza. Per lei sarà l'occasione per sperimentare un innovativo strumento in grado di studiare la struttura interna dei tornado.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Closer, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un cast d'eccezione formato da Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts e Clive Owen nei panni di quattro personaggi le cui storie si intrecceranno tra amore e tradimenti.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Shrek Terzo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della fortunata saga cinematografica. Dopo aver sposato Fiona, Shrek deve prendere il posto di suo suocero, Re Harold, sul trono. La vita di corte però sembra andargli stretta.

Film commedie da vedere stasera in TV

L'asilo dei papà, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Dopo essere stato licenziato, il pubblicitario Charlie Hinton decide di aprire un asilo insieme ad un amico, ugualmente disoccupato. Le cose però si complicano quando la proprietaria di un altro asilo, più costoso, cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Wolf Warrior 2, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Si tratta del film con maggiori incassi nella storia del cinema di produzione non statunitense. Il più letale agente delle forze speciali cinesi ha iniziato a fare una vita tranquilla sul mare. Quando alcuni mercenari iniziano ad attaccare dei villaggi vicini, l'uomo decide di tornare a combattere.

Final Destination 5, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Quinta pellicola della serie di film horror. Sam Lawton, in autobus con i colleghi, ha la premonizione di una sconvolgente sciagura: un ponte che crolla, uccidendo lui e altre persone. Decide allora di salvarli tutti, ma non sa che la morte andrà presto a cercarli.

Film thriller da vedere stasera in TV

Suddenly, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Quattro assassini arruolati nei servizi segreti vogliono uccidere il presidente degli USA. I quattro riescono ad ingannare tutti tranne Todd, un ex eroe di guerra adesso conosciuto come l'ubriacone della città.

The Divergent Series: Allegiant, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Tris e Quattro, insieme ad alcuni compagni, si avventurano in un mondo a loro sconosciuto, fuori Chicago. Qui vengono presi in custodia da una misteriosa agenzia che rivelerà loro delle sconvolgenti verità.

Film commedie da vedere stasera in TV

Tulipani – Amore, Onore e una Bicicletta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Mentre indaga dopo un'esplosione in una grotta, un investigatore scopre la storia di un olandese che, fuggito dai Paesi Bassi in bicicletta dopo le inondazioni del 1953, era giunto in Puglia con l'idea di coltivare tulipani.

Jumanji: The Next Level, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Quando Spencer torna nel fantastico mondo di Jumanji, gli amici Martha, Fridge e Bethany decidono di rientrare nel gioco per riportarlo a casa. Le cose però non sono così facili come ricordavano.

Dolor y Gloria, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Scritto e diretto da Pedro Almodóvar con Antonio Banderas nei panni di Salvador Mallo, famoso regista cinematografico. Il film ripercorre la vita dell'uomo dall'infanzia a Valencia negli anni Sessanta agli inizi della sua carriera.

Film noir da vedere stasera in TV

Gli uomini d'oro, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Luigi il Playboy è un autista di furgoni portavalori che vede sfumare i propri sogni quando il governo aumenta l'età pensionabile di dieci anni. L'uomo decide allora di organizzare una rapina insieme ad altri tre spiantati.

Film commedie da vedere stasera in TV

Outing – Fidanzati per sbaglio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Federico è uno stilista. Un giorno il suo amico Luigi gli suggerisce di chiedere un finanziamento della regione. Quando i due scoprono che il denaro è accessibile soltanto alle coppie di fatto, decidono di fingersi omosessuali.

La scuola, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Film del 1996 di Daniele Luchetti. L'ultimo giorno di scuola, durante gli scrutini, un gruppo di professori ripensa agli eventi accaduti durante l'anno appena trascorso.

Film commedie da vedere stasera in TV

Il tassinaro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Diretto e interpretato da Alberto Sordi. Pietro Marchetti è un tassista romano che con la sua vettura "Zara 87" fa una serie di pittoreschi incontri.

I programmi in chiaro

SuperQuark ore 21:25 su Rai 1

Programma di approfondimento scientifico condotto da Piero Angela.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Stagione 24, nono episodio dal titolo “Il questore”. In occasione di un'intervista in un albergo, Paul tenta di far riconciliare la Kruger con Semir. Mentre si trovano tutti nella hall, però, alcuni operai armati prendono in ostaggio la Kruger.

Un profilo per due, ore 21:20 su Rai 3

Il settantacinquenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo, sua figlia decide di regalargli un computer. Girovagando su internet Pierre si imbatte in un sito di incontri...

Windstorm - Ritorno alle origini, ore 21:21 su Canale 5

Film tedesco del 2017, il terzo della serie diretta da Katja von Garnier. Mika decide di recarsi in Andalusia in sella al proprio cavallo. Qui scopre la tenuta di Pedro, che però si trova in pericolo e rischia di chiudere.

Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista di ossa, ore 21:30 su Italia 1

Quarto episodio della prima stagione. La serie si ispira al celebre romanzo “Il collezionista di ossa” di Jeffrey Deaver, dal quale è stato tratto anche l'omonimo film con Denzel Washington e Angelina Jolie.

SMS - Sotto mentite spoglie, ore 21:27 su Rete 4

Commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Tommaso, sposato con figli e molto innamorato della moglie, invia per errore un SMS molto focoso alla donna del suo migliore amico. Lei decide così di sedurlo.

In onda, ore 20:35 su La7

Il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Bed and Breakfast, ore 21:30 su Tv8

Jake e Ana ereditano lo stesso bed and breakfast in California. Seguirà una dura battaglia legale tra i due che porterà a conseguenze impreviste.

Apocalypto, ore 21:25 su Nove

Film del 2006 diretto da Mel Gibson. Quando il piccolo villaggio di Zampa di Giaguaro viene assalito, l’uomo riesce a nascondere la moglie incinta e suo figlio in un profondo pozzo, prima di essere catturato e deportato.