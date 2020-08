Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 29 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 29 agosto, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

City of crime ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un poliziotto in cerca di riscatto collabora alla cattura di due assassini. Le indagini però lo porteranno a scontrarsi con il lato corrotto della polizia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Tornare, ore 21:15 su Sky Cinema Due e ore 21:45 su Sky Cinema per te

Thriller diretto da Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno. Alice torna dagli Stati Uniti per andare al funerale del padre, nella casa dove ha trascorso l'infanzia. Piano piano inizia a ricordare i motivi che l'hanno portata lontano.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Il gatto con gli stivali, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Il film è uno spin-off e prequel della saga di “Shrek” e non ha alcuna connessione con la fiaba del Gatto con gli stivali. Nella pellicola seguiamo le avventure del Gatto, ricercato come un fuorilegge.

Film storici da vedere stasera in TV

Zoo – Un amico da salvare, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tratto da una storia vera, il film racconta la vicenda di un gruppo di bambini che decide di salvare un elefantino dagli attacchi aerei del 1941 a Belfast.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Battleship, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Per difendere la Terra da un'armata di alieni, vengono schierate le flotte internazionali della marina militare, riunite nel Pacifico per la consueta esercitazione annuale.

Shazam!, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Il quattordicenne Billy Batson può trasformarsi nel supereroe adulto Shazam. I suoi poteri vengono presto messi alla prova quando affronta il malvagio dottor Thaddeus Sivana.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

La cosa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

La paleontologa Kate Lloyd si unisce alla squadra di scienziati norvegesi intenti a studiare una nave spaziale extraterrestre ritrovata in Antartide. Sarà lei a scoprire un misterioso organismo.

Matrix Revolutions, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Terzo e ultimo capitolo della saga, con la guerra tra uomini e macchine ormai al culmine. Mentre l'esercito di Zion combatte le sentinelle e le macchine, Neo e Trinity decidono di sfidare il nemico nel loro cuore, la Città delle Macchine.

Film commedia da vedere stasera in TV

French Kiss, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Kate scopre che il fidanzato Charlie, che si trova a Parigi per lavoro, si è innamorato di Juliette, una seducente francese. La donna vince la sua paura per l'aereo e corre a riconquistarlo, ma si trova coinvolta da uno truffatore.

Now You See Me 2 – I maghi del crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Seconda avventura per i Quattro Cavalieri, eroi senza poteri, se non quelli dell'abilità e dell'intelligenza. Questa volta dovranno smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia.

C'è posta per te, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Commedia sentimentale con protagonisti Tom Hanks e Meg Ryan. Joe Fox e Kathleen Kelly sono rivali in affari e non si sopportano. I due non sanno, però, di aver contemporaneamente intrecciato una relazione virtuale via e-mail.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Se la strada potesse parlare, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1974 scritto da James Baldwin. Anni Settanta, Stati Uniti. Una donna afroamericana cerca di dimostrare l'innocenza del fidanzato, ingiustamente arrestato.

Film commedia da vedere stasera in TV

Bad teacher, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Cameron Diaz, Justin Timberlake e Jason Segel. Elizabeth è un'insegnante di scuola media, svogliata e incompetente che fuma e beve. Quando però si innamora di un nuovo collega cerca di fare di tutto per conquistarlo.

Acqua e sapone, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone. Rolando è un laureato impiegato come bidello presso un istituto religioso. Per guadagnare qualche soldo si finge sacerdote e diventa precettore privato di Sandy, una giovanissima modella statunitense.

I programmi in chiaro

I migliori anni ore 21:25 su Rai 1

Un rimontaggio di 8 puntate con il meglio di tutte le 8 edizioni del programma condotto da Carlo Conti.

Ninna nanna mortale, ore 21:05 su Rai 2

Glenn ed Harry si incontrano in ospedale, alla nascita delle loro bambine. Sfortunatamente la figlia di Harry muore. Quando si rivedono, la moglie di Harry matura una strana ossessione per la piccola Sienna.

The Hateful Eight, ore 21:30 su Rai 3

Film scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh. Il cacciatore di taglie John Ruth e la propria prigioniera Daisy Domergue sono attesi nella città di Red Rock ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Gianni Morandi Live in Arena, ore 21:20 su Canale 5

Due serate di spettacolo e musica con Gianni Morandi e tanti ospiti, nella magica cornice dell'Arena di Verona.

A.X.L - Un'amicizia extraordinaria ore 21:30 su Italia 1

Film di fantascienza che racconta l'amicizia tra un cane robot creato da un dipartimento militare e un adolescente ribelle.

Una Vita, ore 21:25 su Rete 4

Stagione 16 Episodio 59. Cinta e Rafael chiedono ai Domínguez il permesso di partire per la tournée. Intanto Susana scopre che Alfredo ha denunciato Liberto per violenza sessuale ai danni di Genoveva.

I cannoni di Navarone, ore 21:15 su La7

Un commando di partigiani deve impadronirsi di due cannoni messi in posizione strategica dai tedeschi.

Memorie di una geisha, ore 21:30 su Tv8

Film del 2005 diretto da Rob Marshall, basato sull'omonimo romanzo di Arthur Golden e vincitore di 3 Oscar. La pellicola racconta la storia di Chiyo Sakamoto, venduta dal padre ad una casa per geishe.

Real Detective La tela dell'assassino, ore 21:25 su Nove

Alcuni detective raccontano i casi più intricati che hanno affrontato durante la loro carriera, dagli omicidi fino alle sparizioni misteriose.