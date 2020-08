Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 27 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 27 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Finché morte non ci separi, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Commedia nera diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con Adam Brody. Grace sposa l'uomo dei propri sogni in una lussuosa magione di famiglia. La donna viene però inseguita dai suoceri che vogliono la sua morte.

C'è tempo, ore 21.00 Sky Cinema Family

Walter Veltroni dirige la pellicola che racconta un viaggio da parte di due fratelli attraverso un'Italia dimenticata. Il tragitto insieme farà riscoprire il valore del loro rapporto

Non sposate le mie figlie! 2, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Sequel di un grande film di successo in tutta Europa. Claude e la moglie Marie devono affrontare la decisione delle figlie di lasciare la Francia.

L'ospite - Un viaggio tra i divani degli altri, ore 21.15 Sky Cinema per Te

La pellicola racconta la fine della storia d'amore tra il trentottenne Guido e la trentatreenne Chiara. I due prenderanno decisioni opposte che li porteranno a separarsi.

I 2 soliti idioti, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Sequel di "I soliti idioti": Ruggero vuole salvare l'Impero dei Würstel ed è disposto a tutto tra imbrogli e sotterfugi per sfuggire anche ai piani di Serghey e Ivanov.

Film drammatici da vedere stasera in tv

I giudici, ore 21.15 Sky Cinema Due

Diretto da Ricky Tognazzi, il film racconta la vera storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due pubblici ministeri che hanno denunciato la mafia italiana

La casa Russia, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Un editore britannico è una spia impiegata in una missione particolare pr svelare i segreti degli armamenti nucleari russi. Nel cast Michelle Pfeiffer e Sean Connery .

La memoria del cuore, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Un incidente automobilistico fa perdere la memoria a Paige. Al risveglio dal coma non riconosce l'uomo che le è sempre stato accanto. La volontà del marito è di ricostruire in qualche modo la loro vita insieme.

Vivere, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Con Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini, il viavai di una famiglia inserita in un quadretto disfunzionale e ricco di precari equilibri.

American History X, ore 21.15 su Premium Cinema 2

La storia di Derek e Danny Vinyard, rispettivamente un giovane skinhead neofascista uscito di prigione e il fratello minore che ne vuole seguire le orme.

Film thriller da vedere stasera in tv

La preda perfetta, 21.00 su Sky Cinema Action

Un ex membro del Dipartimento di Polizia di New York City lavora come investigatore privato. Tra i clienti c'è un trafficante di droga la cui moglie è stata rapita e assassinata brutalmente.

Regression, ore 21.00 su Sky Cinema Suspence

Angela ha accusato il padre, John Gray, di gravi abusi. L'uomo si assume la colpa ma non riuscire a ricordare nulla. Viene chiamato uno psicologo, Raines, per sottoporlo ad ipnosi regressiva.

Film d'avventura da vedere stasera in tv

Mia e il leone bianco, ore 21,15 Sky Cinema Uno +24

Mia sviluppa un legame speciale con un bellissimo leone bianco di nome Charlie. Dopo aver scoperto che l'amico è in pericolo, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell'Africa.

Interstellar, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Un gruppo di scienziati è intenzionato ad attraversare lo spazio per trovare nuovi luoghi adatti per permettere la sopravvivenza degli uomini. Dopo un drastico cambiamento climatico, sulla Terra l'unica coltivazione in grado di crescere è il granturco. Nel cast Matthew McConaughey e Anne Hathaway..

Film d'azione da vedere in tv

Tekken, ore 21.15 Premium Cinema 1

Nell'anno 2039 le corporazioni guidano il mondo e la Tekken, comandata da Heihachi Mishima, sponsorizza un grande torneo, noto come Iron Fist, in cui i combattenti competono per la gloria suprema e per guadagnare ricchezza e celebrità.

I programmi in chiaro

Un passo dal cielo, ore 21:25 su Rai 1

Quattordicesimo episodio della seconda stagione della serie tv con protagonista Terence Hill e Daniele Liotti.

Festival di Castrocaro 2020, ore 21:20 su Rai 2

Bugo, Maria Antonietta, Riccardo Zanetti, Takeko Gohara e gli Arteteca sceglieranno il vincitore del Festival di giovani esordienti. Conduce Stefano De Martino.

Hudson e Rex, ore 21:20 su Rai 3

Tredicesimo episodio della pima stagione del telefilm dedicato alle avventure dell'investigatore Hudson e il pastore tedesco Rex.

Zelig (Show), ore 21:20 su Canale 5

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presentano una nuova edizione dello show con comici, ospiti e tanti momenti di divertimento.

Chicago Med, ore 21:21 su Italia 1

Quinto episodio della quarta stagione di Chicago Med che racconta le vicende quotidiane del personale medico impiegato nell'ospedale di Chicago.

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, ore 21:27 su Rete 4

La storia di Cecil Gaines, capo maggiordomo alla Casa Bianca che ha servito sei differenti presidenti degli Stati Uniti.

In Onda, ore 20.35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Attacco Glaciale, ore 21:30 su Tv8

Un’eclissi solare minaccia la Terra e provoca una tempesta ghiacciata che dà inizio ad una nuova era.

Un uomo innocente, ore 21.25 su Nove

Un tecnico aeroportuale viene ingiustamente accusato da due poliziotti corrotti. Dopo tre anni di carcere, cerca la sua vendetta.