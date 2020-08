Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 25 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 25 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Hellboy, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Adattamento cinematografico dei fumetti creati da Mike Mignola. Il supereroe demoniaco Hellboy deve affrontare un'antica strega, la Regina di Sangue, resuscitata per vendicare un tradimento.

Film biopic da vedere stasera in TV

Seberg, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kristen Stewart interpreta l'attrice statunitense Jean Seberg, perseguitata dall'F.B.I. a causa del suo rapporto sentimentale con il leader delle Pantere Nere Hakim Jamal.

Red Joan, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Judi Dench interpreta l'anziana vedova inglese Joan Stanley che un giorno viene improvvisamente arrestata dai servizi segreti britannici con l'accusa di alto tradimento nei confronti della Corona.

Film commedia da vedere stasera in TV

Una vita da gatto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La vita del cinico uomo d'affari Tom Brand, interpretato da Kevin Spacey, cambia completamente quando dopo un incidente il suo spirito rimane bloccato nel corpo di un gatto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007, Licenza di uccidere, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo capitolo della serie dedicata all'agente segreto britannico James Bond, interpretato da Sean Connery, e ispirato all'omonimo romanzo di Ian Fleming.

Safe House – Nessuno è al sicuro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Denzel Washington è Tobin Frost, ex agente della CIA che viene catturato e portato in una "safe house" per essere interrogato e torturato dai suoi ex-compagni.

The Final Destination, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Quarto capitolo della saga horror. Un gruppo di ragazzi sopravvive ad un terribile incidente durante una gara di auto da corsa. Da quel momento la morte inizierà a perseguitarli.

Film thriller da vedere stasera in TV

Searching, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

La figlia di David Kim, Margot, scompare misteriosamente. Per ritrovarla l'uomo decide di seguire le tracce digitali lasciate dalla ragazza.

Hunger games: Il canto della rivolta – Parte 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Secondo capitolo della pellicola omonima del 2014. Jennifer Lawrence è Katniss, che insieme al team tenta di eliminare una volta per tutte Snow.

Film romantici da vedere stasera in TV

A un metro da te, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Due ragazzi con la fibrosi cistica si innamorano ma, a causa delle regole dell'ospedale in cui sono ricoverati, sono costretti a stare ad una distanza di almeno un metro e mezzo l'uno dall'altra.

7 ore per farti innamorare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film scritto, diretto e interpretato da Giampaolo Morelli. Giulio scopre che la fidanzata lo tradisce con il suo capo. Decide allora di rivolgersi a Valeria, esperta di seduzione che insegna agli uomini come conquistare una donna in sole sette ore.

Animali notturni, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Diretto da Tom Ford, con Amy Adams e Jake Gyllenhaal. Una donna riceve un pacco contenente un inquietante manoscritto, dedicato a lei e inviatole dall'ex marito Edward.

Film comici da vedere stasera in TV

La rivincita delle sfigate, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Debutto da regista per Olivia Wilde. Amy e Molly sono due amiche molto studiose che per recuperare il tempo passato sui libri decidono di dedicarsi una lunga notte di divertimenti.

Grand hotel excelsior, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia del 1982 diretto da Castellano e Pipolo. Film a episodi che racconta le vicende di diversi personaggi al Grand Hotel Excelsior.

Film western da vedere stasera in TV

Il buono, il brutto, il cattivo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tra i più celebri film di Sergio Leone. Ambientato nel 1862, quando negli Stati Uniti infuria la guerra di secessione tra la Confederazione sudista e l'Unione nordista. Tre uomini si battono per scovare un tesoro nascosto

I programmi in chiaro

Un paese quasi perfetto ore 21:25 su Rai 1

Silvio Orlando interpreta il sindaco di Pietramezzana, borgo sperduto nelle Dolomiti lucane, che trova un modo ingegnoso per risolvere la crisi economica che ha colpito il suo paese.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Quinto episodio della 24esima stagione dal titolo “Corse clandestine”. Dopo un brutto incidente durante una corsa clandestina, Semir e Paul arrestano uno dei guidatori. Una serie di attentati però mette in pericolo l'altro pilota.

Morto Stalin, se ne fa un altro, ore 21:20 su Rai 3

Commedia nera del 2017 diretta da Armando Iannucci. Dopo la morte di Stalin i suoi fedelissimi iniziano una lotta tra di loro per governare l'Unione Sovietica.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti presenta la versione italiana del celebre show dedicato ai record più assurdi e incredibili.

Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa, ore 21:20 su Italia 1

Primo episodio della prima stagione dedicata al più celebre personaggio dei romanzi di Jeffery Deaver. Lincoln Rhyme è un detective tetraplegico: la sua vecchia squadra gli chiede aiuto per risolvere un caso

Matrimonio alle Bahamas, ore 21:27 su Rete 4

Secondo film di Massimo Boldi dopo il divorzio artistico da Christian De Sica. Due famiglie, una molto umile e l'altra ricchissima, si ritrovano alle Bahamas per il matrimonio dei loro figli.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Flirting with Forty – L'amore quando meno te lo aspetti, ore 21:30 su Tv8

Dopo un doloroso divorzio, Jackie Laurens, si ritrova single a 40 anni. Decide di regalarsi una vacanza alle Hawaii, dove inizia una storia con il giovane istruttore di nuoto Kyle Hamilton.

Double Impact, ore 21:25 su Nove

Jean Claude Van Damme interpreta due ruoli, quello di Alex e di Chad, due fratelli gemelli separati dopo la misteriosa morte dei loro genitori.