7 ore per farti innamorare: l’antica arte del rimorchio

Lunedì 24 agosto alle ore 21.15 arriva in prima visione su Sky Cinema Romance “7 ore per farti innamorare”, la commedia romantica diretta da Giampaolo Morelli con Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Massimiliano Gallo, Antonia Truppo, Fabio Balsamo dei The Jackal e la partecipazione straordinaria di Vincenzo Salemme. Racconta di Giulio che in un attimo perderà sia il lavoro sia l’amore e dovrà rimettersi in gioco. E riconquistare lei