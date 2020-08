I 90 anni di Sean Connery: quante ne sai sull’attore? FAI IL QUIZ

Nei panni dell’Agente Segreto

Da 007 a Indiana Jones, i 90 anni di Sean Connery. FOTO

Dopo alcuni ruoli minori a teatro e sul piccolo schermo, all’inizio degli anni Sessanta arriva la grande occasione di Connery: il regista Terence Young lancia la saga di spionaggio più celebre di sempre e il baronetto scozzese viene scelto per vestire i panni del James Bond (QUIZ) delle origini. Dopo l’esordio in Licenza di uccidere (1962) (FOTO), Connery continua a viaggiare a bordo dell’Aston Martin dell’Agente segreto per ben sei titoli, lasciando definitivamente il progetto al suo successore Roger Moore dopo Una cascata di diamanti (1971). L’attore ha contribuito a costruire il successo del franchise, portando in scena il sex symbol del cinema e introducendo le leggendarie Bond Girl (QUIZ). Il suo lavoro è stato apprezzato: secondo un recente sondaggio condotto dalla rivista britannica Radio Times, quello interpretato da Sean Connery è il Bond più amato dal pubblico.