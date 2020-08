1/12 ©Getty Images

Sean Connery, il più famoso degli 007 della storia del cinema, il 25 agosto compie 87 anni. Classe 1930, l'attore scozzese, dal 2006 si è ritirato a vita privata in un'isola delle Bahamas insieme alla moglie, la pittrice Micheline Roquebrune – New York, Connery in kilt per la settimana scozzese

