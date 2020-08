Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 24 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 24 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

7 ore per farti innamorare, ore 21:15 Sky Cinema Uno (e alle ore 21:45 su Sky Cinema per te)

Giampaolo Morelli e Serena Rossi sono i protagonisti di questa commedia romantica basata su un romanzo scritto dallo stesso attore e regista. Giulio è in procinto di sposarsi con la fidanzata Giorgia. Poco prima del matrimonio, l'uomo scopre che la sua fidanzata lo tradisce con Alfonso, il suo capo, così decide di licenziarsi. Dopo vari colloqui riesce a farsi assumere dal direttore di Macho Man, una rivista maschile online con una rubrica dedicata alla seduzione; decide quindi di rivolgersi a Valeria, che insegna agli uomini come conquistare una donna in sole sette ore.

Homeland Security, ore 21:00 Sky Cinema Romance

L'agente dell'FBI Henry Durand è sulle tracce di un ladro di opere d'arte. Sua madre però ha iniziato a flirtare proprio con il sospettato.

Le ragazze di Wall Street, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Jennifer Lopez guida un gruppo di spogliarelliste in difficoltà economiche che estorce grosse cifre di denaro ad una clientela senza scrupoli.

Il maggiore Payne, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Il maggiore Benson Payne deve addestrare un plotone di giovani cadetti arroganti perdigiorno senza speranze.

Scrivimi ancora (#), ore 21:15 su Premium Cinema 2

Rosie ed Alex sono amici affiatati e passano tutto il tempo assieme. Quando lui si trasferisce, lei fa di tutto per mantenere la relazione grazie ad una fitta corrispondenza. Pian piano scopriranno che il loro sentimento si trasformando in qualcosa di più.

Puerto Escondido, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Mario, vicedirettore di banca milanese, è coinvolto involontariamente in due omicidi. Decide di fuggire Messico dove si lega ad un giro animato da un gruppo di narcotrafficanti.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Tutto il mio folle amore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Vincent, ragazzo affetto da autismo, ritrova il padre naturale, musicista itinerante, e affronta un emozionante viaggio ai Balcani.

Trainspotting, ore 21:15 Sky Cinema Due

Con Ewan McGregor e diretto da Danny Boyle, la pellicola è ambientata a Edimburgo e racconta la storia di cinque ragazzi scozzesi. A parte Begbie e Tommy, tutti sono eroinomani e vivono di truffe e furti per guadagnarsi la loro dose giornaliera.

Scoprendo Forrester, ore 21:15 Sky Cinema Collection

William Forrester, uno scrittore autorecluso ed estraniato dalla realtà, diventa il mentore di un giovane romanziere di colore.

Film fantasy da vedere in te

Casper, ore 21:00 Sky Cinema Family

La storia Casper, giovane fantasma che abita in un castello del Maine

Hunger Games - Il Canto della rivolta, ore 21:14 Premium Cinema 1

Gli Hunger Games sono terminati e la resistenza è riuscita a prelevare Katniss (interpretata da Jennifer Lawrence) e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma Peeta non è tra questi.

Film d'azione da vedere in tv

Fast & Furious: Hobbs and Shaw, ore 21:00 Sky Cinema Action

Ennesimo capitolo della saga, Hobbs, veterano del Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex membro dell'esercito inglese, stringono una improbabile alleanza contro Brixton in possesso di armi biologiche.

Fast & Furious 5, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Le avventure di Dom Toretto si spostano a Rio de Janeiro. Insieme all'ex agente di polizia Brian O' Conner vuole battere un ricco uomo d'affari.

Film thriller da vedere in tv

Premonition, ore 21:00 Sky Cinema Suspence

La vita di Linda viene stravolta quando un giorno riceve la notizia che il marito è morto in un incidente stradale. Inizia a far uso smodato di tranquillanti, fin quando inizia ad avere delle visioni e crede di essere diventata una chiaroveggente.

I programmi in chiaro

Pietro Mennea - La freccia del Sud, ore 21:25 su Rai 1

Miniserie dedicata al mito dell'atletica leggera e ambientata poco prima della gara dei 200 metri di Mosca 1980.

Hawaii Five-O, ore 21:20 su Rai 2

Terzo episodio della decima stagione di Hawaii Five-O che racconta le vicende di un'unità di polizia d'élite.

Presa diretta - Terremoto infinito, ore 21:20 su Rai 3

Un viaggio all'interno del cratere del sisma in Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.

Windstorm - Contro ogni regola, ore 21:21 su Canale 5

Un'altra avventura estiva per la giovane Mika e l'indomabile stallone Windstorm.

Battiti Live, ore 21:10 su Italia 1

Tutti gli artisti più importanti dell'estate 2020 si esibiscono nella classica kermesse musicale che celebra la bella stagione.

Out of Time, ore 21:25 su Rete 4

Un capo della polizia di una piccola città viene accusato di omicidio. Con astuzia e esperienza dovrà dimostrare la sua innocenza.

Eden - Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento che racconta del nostro ecosistema minacciato dall'intervento dell'uomo.

La Torre Nera, ore 21:30 su Tv8

Adattamento della saga fantasy di Stephen King con Idris Elba e Matthew McConaughey.

Gino, Gordon & Fred - Amici miei, ore 21.25 su Nove

Un folle road trip con Gino D'Acampo, Gordon Ramsay e Fred Sirieix.