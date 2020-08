Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 20 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 20 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Alita - Angelo della battaglia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Robert Rodriguez dirige la pellicola dedicata ad Alita, avanzatissimo cyborg che deve fare i conti con la sua nuova vita. Costretta ad affrontare duri combattimenti, scoprirà presto la verità.

No Escape - Colpo di stato, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Con Owen Wilson, Lake Bell e Pierce Brosnan, il film racconta la storia di un uomo d'affari americano che si ritrova in un sanguinoso colpo di Stato nel Sud Est asiatico. Da poco trasferitosi con la famiglia, è costretto a cercare una via di fuga dal Paese.

Millennium - Quello che non uccide, ore 21:00 su Sky Cinema Suspence

Una hacker riesce a rubare un programma in grado di conoscere tutti i codici delle armi nucleari del mondo. Il suo computer però arriva nelle mani di un'organizzazione russa e sarà quindi costretta a intraprendere una lunga corsa per evitare il disastro.

Warrior, ore 21.15 su Premium Premium Cinema 1

Con Nick Nolte e Tom Hardy, la pellicola affronta la sfida di un marine, deciso a vincere un violento torneo di arti marziali senza regola. Ad allenarlo sarà il padre e alla stessa manifestazione partecipa anche il figlio più grande, accendendo così la rivalità tra i fratelli.

Inception, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Leonardo di Caprio interpreta Dom Cobb, professionista capace di entrare nei sogni delle persone e prelevare i segreti del subconscio. Un potente industriale giapponese vuole usare le sue abilità per una missione speciale.

Film commedie da vedere stasera in TV

Mangia, prega, ama, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tratto dal romanzo omonimo di Elizabeth Gilbert, la pellicola ha come protagonista Julia Roberts, donna convinta a scoprire il vero significato dell'esistenza. Per farlo lascia New York e trascorre un anno tra Italia, India e Bali meditando, mangiando e scoprendo l'amore autentico.

Come ti divento bella, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Amy Schumer e Michelle Williams sono le protagoniste di questa romantica commedia. La protagonista Renee è una donna insicura e che vive sempre con l'idea di sentirsi inadeguata. Dopo una pesante caduta, si risveglia credendo di essere un'avvenente modella.

Sesso e fuga con l'ostaggio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Charlie Sheen è protagonista assoluta di questa romantica commedia del 1994. Condannato ingiustamente alla prigione, evade e prende in ostaggio la figlia di un miliardario. Con lei fuggirà verso il Messico.

D.N.A. - Decisamente Non Adatti, ore 21:00 su Sky Cinema Uno +24

Due vecchi compagni di scuola si ritrovano dopo anni. Insoddisfatti delle loro vite, decidono di mettere a punto un esperimento che permetterà di scambiarsi il DNA.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Nour, ore 21:15 su Sky Cinema Due (in programma anche su Sky Cinema per Te alle ore 21.45)

La complessa realtà degli sbarchi affrontata dalla pellicola diretta da Maurizio Zaccaria e con protagonista Sergio Castellitto. L'attore interpreta un dottore che prende a cuore il caso di una bambina siriana.

The Place, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Pellicola diretta da Paolo Genovese e con un ricco cast composto tra gli altri da Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Rocco Papaleo e Vittoria Puccini. Tutti fanno parte di gruppo apparentemente casuale di estranei che entra in contatto con una figura misteriosa che si crede possegga il potere di concedere qualsiasi desiderio in cambio del quale si deve svolgere un compito assegnato.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La pecora Shaun stringe amicizia con un alieno che si schianta vicino alla fattoria Mossy Bottom. L'incontro però scatenerà una lunga serie di avventure perché un'organizzazione vuole catturare a tutti i costi l'alieno.

Film thriller da vedere stasera in TV

Mine, ore 21.15 su Premium Cinema 2

Un cecchino dei marine rimane intrappolato nel deserto perché finito su una mina. Per più di due giorni deve fronteggiare il nemico in attesa di un convoglio che possa salvarlo.

I programmi in chiaro

L'uomo che cavalcava nel buio, ore 21:25 su Rai 1

La pellicola raccolta la storia di un ex insegnante di equitazione messo alla berlina dalla giustizia e dalle persone che costituivano il suo mondo a causa della morte del suo pupillo, durante una gara.

Tutto per la mia famiglia, ore 21:20 su Rai 2

Le vite di Kathy e della figlia April vengono sconvolte quando il capofamiglia viene trovato morto dalla Polizia. Si pensa al suicidio, ma la realtà racconta tutt'altro.

Hudson e Rex, ore 21:20 su Rai 3

In onda l'episodio undici della prima stagione della serie tv. In "Acqua assassina" viene commesso un delitto in uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua. La vittima è un attivista della tribù dei nativi locali.

Zelig (Show), ore 21:20 su Canale 5

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono il programma che propone l'esibizione di tanti comici e la presenza di ospiti speciali.

Chicago Med, ore 21:20 su Italia 1

Va in onda "La parte migliore di me", primo episodio della quarta stagione della serie tv. Ava Bekker cerca in ogni modo di impedire a Connor di lasciare per sempre il Chicago Med. Ethan riceve notizie scioccanti su sua sorella.

L'ultimo boy scout - Missione sopravvivere, ore 21:27 su Rete 4

Dopo aver salvato il Presidente come agente segreto, il detective Joe Hallenback è caduto in disgrazia. In aggiunta, la spogliarellista di colore Corey, che doveva proteggere, viene uccisa. Insieme a Jimmy Dix, fidanzato di Corey, si mette alla ricerca degli assassini.

In Onda, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da Davide Parenzo e Luca Telese.

Dal profondo della terra, ore 21:30 su Tv8

Dal profondo delle acque emerge qualcosa di terrificante. Eventi drammatici e numerose persone vengono coinvolte.

La maschera di ferro, ore 21.25 su Nove

I moschettieri sono ormai anziani e padri di famiglia, il giovane re però tiranneggia il popolo e così i moschettieri decidono di guidare la rivolta, ma D'Artagnan sta dall'altra parte.