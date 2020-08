Inizia il Giffoni Film Festival. Apre "L'unico e insuperabile Ivan"

Si apre la kermesse cinematografica per i ragazzi. In anteprima il nuovo film di Thea Sharrock, il protagonista Bryan Cranston sarà collegato in streaming

Ad accompagnare la pellicola, disponibile in esclusiva sulla piattaforma Disney+ in Italia a partire da venerdì 11 settembre (negli USA dal 21 agosto, verrà saltata la distribuzione nelle sale), ci sarà il doppiatore italiano Federico Cesari . Saranno invece collegati in streaming, pronti per un dibattito con i giurati, Bryan Cranston (protagonista del film e già ospite del Festival di Giffoni tre anni fa) e la regista Thea Sharrock .

Si apre il Giffoni Film Festival , la 50ma edizione della kermesse dedicata ai giovani spettatori alza il sipario nella giornata odierna. La manifestazione cinematografica per ragazzi più importante al mondo prende il via nella città in provincia di Salerno e la prima serata si preannuncia particolarmente interessante perché verrà presentato in anteprima il film “L’unico e insuperabile Ivan”.

GIFFONI FILM FESTIVAL: I NUMERI DELLA 50ma EDIZIONE E TUTTE LE DATE

Mezzo secolo di storia per la manifestazione dedicata ai giovani spettatori. Un anniversario importante che giunge in un’annata molto particolare, ma la kermesse non si è fermata nonostante l’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Anzi, i numeri della vigilia sono di grande rilievo: oltre cento personalità di spicco ospitate, sette talent internazionali collegati in live streaming, quattro anteprime, nove eventi speciali, 610 giurati coinvolti, 46 hub, 47 opere in concorso da 26 Nazioni, 13 rappresentanti istituzionali, 2000 juror in presenza e in streaming.

Nuova anche la Yaris Arena che ospiterà le serate, per un massimo di 394 posti distanziati e su prenotazione obbligatoria. Ci saranno anche omaggi a Fellini, Sordi e Truffaut. Il tema di questa edizione sarà “Terra”, chiudendo così una trilogia dedicata all’ambiente dopo gli appuntamenti con “Acqua” e “Aria”. Il Giffoni Film Festival si è fatto eccezionalmente in quatto: tante sono infatti le parti in cui è stata divisa la manifestazione, in modo da poter rispettare tutti i protocolli sanitari. Il primo slot (Generator +18 e Generator +16) incomincerà oggi e andrà avanti fino al 22 agosto, la seconda divisione (Generator +13) avrà luogo tra il 25 e il 29 agosto, poi la terza parte tra settembre e novembre, l’ultima tra il 26 e il 30 dicembre.

“L’UNICO E INSUPERABILE IVAN”: LA TRAMA DEL FILM CON BRYAN CRANSTON

La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romando di Katherine Applegate. Il protagonista è un gorilla di nome Ivan, il quale vive in una gabbia di un centro commerciale. I suoi amici sonno l’elefantessa Stella e il cane Bob. Sono tutti di proprietà di Mack (interpretato proprio da Bryan Cranston). La svolta arriva quando l’elefantina Ruby viene affidata alle cure di Stella, Ivan e Julia (la figlia di Mack) si affezionano e tutti insieme si adoperano per migliorare la situazione del Big Top Mall.