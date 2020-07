Il Walter White della serie cult è risultato positivo al Covid-19. Lo racconta su Instagram, in un video dove si mostra mentre dona il plasma per la ricerca: “Ho iniziato un programma alla Ucla, speriamo che donando il plasma possa aiutare le altre persone”

Bryan Cranston, ossia Walter White di Breaking Bad, ha avuto il coronavirus. Lo rivela lo stesso attore su Instagram, raccontando di avere ormai sviluppato gli anticorpi e di essere quasi guarito. Ma nel video spiega anche di aver deciso di fare qualcosa per chi come lui è stato colpito dal virus: donare il plasma per aiutare la ricerca. “Ho iniziato un programma alla Ucla, speriamo che donando il plasma possa aiutare le altre persone”, spiega. Poi aggiunge che il procedimento, di cui ha mostrato le immagini steso sul lettino, dura circa un’ora, che lui - ha fatto sapere - ha trascorso guardando il film “Un volto nella folla” (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).