Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 18 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 18 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Rambo – Last Blood, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Quinto capitolo della saga con protagonista Sylvester Stallone. Rambo deve recarsi in Messico per un’ultima missione, provando a salvare sua nipote, rapita da una banda di criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze.

Men in Black, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Will Smith e Tommy Lee Jones nel primo capitolo della serie cult. Un giovane scopre dell’esistenza di un dipartimento segreto americano, i MIB, che gestiscono e combattono gli alieni sulla Terra.

Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 1, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Prima parte dell’ultimo capitolo della saga con protagonista Jennifer Lawrence. Katniss, simbolo della Resistenza, deve salvare Peeta.

Film romantici da vedere stasera in TV

On the Milky Road – Sulla Via Lattea, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Emir Kusturica dirige e interpreta un film con Monica Bellucci. Una love story che rilegge la guerra nell’ex Jugoslavia. Un contadino si innamora della donna misteriosa che sta per sposare suo cognato.

Emma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film tratto dal romanzo di Jane Austen. Intense storie d’amore ambientate nel 1800, con protagonista Gwyneth Paltrow. Una giovane aristocratica inglese aiuta una ragazza molto timida a trovare l’uomo giusto.

Film comici da vedere stasera in TV

Mi presenti i tuoi?, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Secondo capitolo della serie comica con Robert De Niro e Ben Stiller. È giunto il momento di far conoscere i futuri suoceri.

Una pallottola spuntata, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leslie Nielsen nel primo capitolo della celebre saga comica. Un detective imbranato deve proteggere a tutti i costi la vita della Regina d’Inghilterra.

Tuttapposto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Roberto Lipari e Luca Zingaretti in una commedia che vede uno studente, figlio del rettore di un ateneo, creare scompiglio realizzando una app per valutare i docenti.

Sing Sing, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Enrico Montesano e Adriano Celentano sono i protagonisti di due episodi comici, nei panni di un meccanico e di un burbero tenente di polizia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

A spasso col panda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

L’orso Mic Mic e i suoi amici viaggiano verso la Cina per riportare a casa un cucciolo di panda.

Film thriller da vedere stasera in TV

Prey – La caccia è aperta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Durante un safari nella giungla africana, una donna e due bambini vengono aggrediti da un branco di leoni.

Tutte le mie notti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Thriller dei Manetti Bros, con Barbora Bobulova, Benedetta Porcaroli e Alessio Boni. Una donna accoglie nella propria villa una giovane in fuga, ritrovandosi in un incubo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Pinocchio, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Matteo Garrone propone la sua versione di Pinocchio, con Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. Pellicola che ha vinto 5 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento.

Pleasantville, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Tobey Maguire e Reese Witherspoon in un affresco sulla televisione e la società del passato.

Film horror da vedere stasera in TV

Final Destination 3, ore 21:14 su Premium Cinema 3

La morte ritorna per mietere le proprie vittime nel terzo capitolo della saga. Wendi ha un terribile presentimento su una giostra al luna park. Non ha idea dell’incubo che sta per avere inizio.

I programmi in chiaro

Perduta nel Vermont, ore 21:25 su Rai 1

La famosa scrittrice Angela Young, sorpresa dal successo improvviso. Decide di concedersi un fine settimana di pace e solitudine, lontana dalla fama. Un incidente però la priva della sua memoria e si ritroverà in casa di un affascinante medico di paese vedovo, con due figlie. Una nuova vita per lei.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Terzo episodio della ventiquattresima stagione, dal titolo “Zoe”. Durante una visita in un club, Dana riesce a salvare una sua coetanea, Hannah, da un rapimento. Chi intende farle del male però non si arrenderà così in fretta.

Il Professore cambia scuola, ore 21:20 su Rai 3

Francois Foucault insegna nel liceo più prestigioso di Parigi. Per una questione di principio però si ritrova scaraventato in una delle più disagiate delle banlieue.

Lo show dei record, ore 21:21 su Canale 5

Gerry Scotti conduce il celebre programma, nel quale svariati concorrenti provano ad aggiudicarsi un World Record.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Ventunesimo episodio della sesta stagione, dal titolo “Confessione”. Antonio lotta con la propria coscienza sporca, mentre cerca di catturare un grosso spacciatore.

L’amore è eterno finché dura, ore 21:27 su Rete 4

Gilberto prende parte a uno “speed date”, ovvero un appuntamento su internet, con sistema che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

La perla del paradiso, ore 21:30 su Tv8

Romantica avventura che vede una fotografa avventurosa e un timoroso romanziere in viaggio per le isole Fiji.

The Call, ore 21:25

Jordan è una veterana operatrice del numero di soccorso americano 911. Un giorno prende una chiamata da parte di un’adolescente in pericolo, che le cambierà la vita.