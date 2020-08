Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 14 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 14 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 6, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Sesto capitolo della saga con Vin Diesel, Paul Walker, The Rock e Michelle Rodriguez. Dominic e Brian riuniscono la squadra ancora una volta, così da contrastare una banda di piloti criminali.

Bastille Day: il colpo del secolo, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Nei giorni precedenti l’anniversario della presa della Bastiglia, tre persone si ritrovano coinvolte in una cospirazione nella città di Parigi.

Codice 51, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Samuel L. Jackson e Robert Carlyle in un action ambientato a Liverpool. Un chimico, creatore di una nuova droga, viene braccato da un giovane killer, ingaggiato da un gangster locale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Summer Survivors, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Road movie attraverso la Lituania, con tre giovani vite a confronto. Una psicologa accetta di accompagnare due pazienti affetti da gravi patologie psichiche in una nuova struttura.

A Tor Bella Monaca non piove mai, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Libero De Rienzo e Andrea Sartoretti nella prima opera di Marco Bocci. Ormai stanco di una vita precaria, Mauro rinuncia alla propria onestà per lasciarsi tentare dalla malavita romana.

Film western da vedere stasera in TV

Balla coi lupi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Versione estesa dell’epico western vincitore di 7 Oscar, diretto e interpretato da Kevin Costner. Un tenente, trasferito in territorio Sioux, entrerà in simbiosi con il popolo nativo.

Film comici da vedere stasera in TV

Il giorno più bello del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale, a un passo dal collasso, dovrà badare a due bambini. Uno di loro ha dei poteri soprannaturali.

Attenti a quelle due, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Anne Hathaway e Rebel Wilson sono delle abili truffatrici. Elaborano un piano per spennare un milionario sulla riviera francese.

I babysitter, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Andrea è un impiegato che accetta di fare da babysitter al figlio del capo. In men che non si dica si ritroverà nei guai.

Film thriller da vedere stasera in TV

Manhattan Nocturne, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Adrien Brody interpreta un giornalista di New York che si ritrova a sprofondare in un vortice di pericoli mortali. Tutto ha inizio quando un’attraente sconosciuta lo convince a indagare sull’omicidio del marito.

Film romantici da vedere stasera in TV

Quando arriva l’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sharon Stone ed Ellen Burstyn in una commedia romantica. Senna non intende sposarsi, nonostante l’insistenza della madre. Il giorno del suo 46esimo compleanno però sembra incontrare l’uomo ideale.

Crazy & rich, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Commedia romantica che mette a confronto due mondi, orientale e occidentale. L’erede cinese di una casa reale deve presentare la propria fidanzata alla famiglia. Lei non sarà ciò che loro si aspettavano.

Film biopic da vedere stasera in TV

Ted Bundy – Fascino criminale, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Zac Efron e Lily Collins nel biopic sul feroce serial killer Ted Bundy, che spaccò l’opinione pubblica americana con il suo volto d’angelo.

Hammamet, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Pierfrancesco Favino, premiato con il Nastro d’Argento 2020, racconta gli ultimi giorni di vita di Bettino Craxi, durante il suo esilio in Tunisia.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Matrix, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Neo è un giovane hacker che di colpo si ritrova faccia a faccia con quelli che sostengono d’essere l’ultima speranza per la rivoluzione umana contro la minaccia delle macchine. Il mondo nel quale è nato e cresciuto sarebbe una simulazione. Accetterà la pillola che lo condurrà a scoprire la dolorosa realtà.

I programmi in chiaro

I migliori anni, ore 21:25 su Rai 1

Il meglio delle otto edizioni del programma condotto da Carlo Conti.

I delitti della Foresta Nera, ore 21:20 su Rai 2

Il corpo senza vita di una giovane donna viene scoperto in un lago. È la nipote del sindaco di una città della Foresta Nera.

La Grande Storia – I Muri, ore 21:20 su Rai 3

Un viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, ore 21:21 su Canale 5

Sienna Summer, giovane avvocato di Bristol, riceve la tanto attesa proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar. Questi non sa però che lei è ancora sposata con Tyler, suo primo amore, che non le ha mai concesso il divorzio.

Into the storm, ore 21:30 su Italia 1

Una serie di tornado senza precedenti si scaglia sulla cittadina di Silverton in pochi giorni. Un fenomeno dalle conseguenze catastrofiche. In attesa del peggiore di tutti.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, ore 21:29 su Rete 4

Una ricca signora milanese è in crociera nel Mediterraneo. Non si fa scrupoli a trattare in maniera oscena la ciurma, ma tutto cambierà un giorno. Rimasta bloccata su un’isola deserta con il più rozzo dei marinai, vedrà i ruoli invertirsi.

I misteri di Parigi, ore 21:15 su La7

Una serie di delitti sui quali indagare in varie celebri aree di Parigi.

X Factor – Il sogno, ore 21:30 su Tv8

Il meglio delle ultime otto edizioni di X-Factor, tra provini ed esibizioni in puntata.

Fratelli di Crozza – Classic, ore 21:25 su Nove

Il meglio dei personaggi di Maurizio Crozza, che racconta a suo modo l’Italia di oggi.