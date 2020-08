Bukowski e il cinema: i film che parlano di lui

3/8

"Crazy Love" (Dominique Deruddere, 1987). Tre notti nella vita di un uomo che coprono un arco temporale di vent'anni: tratto dal racconto “Copulating mermaid of Venice, California”, fu il film indicato da Bukowski come il suo adattamento preferito. Curiosamente è un film belga, e fu il primo film in fiammingo a essere proiettato negli Stati Uniti.