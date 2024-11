Parsons Dance torna in Italia con il tour “Balance of Power”

“Sono entusiasta: tornare in Italia è sempre una grande gioia. Il pubblico del vostro paese ci trasmette energia, danzare qui è un onore”: David Parsons, gamechanger della danza e dell’interpretazione, è da poco arrivato a Milano, città da dove inizia il nuovo tour della sua compagnia, che attraverserà l’Italia per molte date. Il coreografo e maestro, che sceglie personalmente ogni danzatore dell’ensemble e segue ogni lezione, ogni giorno, mi racconta delle novità di quest’anno: “Ci sono due nuovi racconti in danza, Juke e The Shape of Us . Il primo è un omaggio a Spanish Key , tratto dall’album Bitches Brew della leggenda Miles Davis. È anche un’ode agli anni Settanta. È una danza molto bella, che ci porta un po’ indietro nel tempo. Ma soprattutto esalta le caratteristiche dei danzatori della compagnia”. Danzatori forti e bellissimi, che trasformano in eleganza anche i passi più complicati e pesanti.

Nel tour 2024 due coreografie inedite

Danza e musica creano un binomio fortissimo nelle coreografie di David Parsons: un altro esempio concreto è proprio la seconda coreografia inedita, The Shape of Us. Tutto parte dalle melodie elettroniche del gruppo sperimentale Son Lux, guidato da Ryan Lott, candidato all’Oscar per la colonna sonora del film Everything Everywhere All At Once. Ma cosa accade in questa coreografia, chiedo a Parsons: “I danzatori scoprono la bellezza l’uno dell’altro, ma soprattutto riscoprono i legami comunitari, che tanto ci sono mancati nel periodo della pandemia. Questa idea è nata proprio in quella fase della nostra vita: tutto era complicato, divisivo. Sono convinto che la danza sia sinonimo di unione e condivisione, e l’ho voluto raccontare in questa nuova creazione, il cui assolo verrà danzato in tre città del tour da Elena D’Amario”.

Torna Elena D'Amario: danzerà l'assolo di "The Shape Of Us" in tre città del tour

Proprio Elena, arrivata nella compagnia da giovanissima, che poi è cresciuta anche grazie a tanti anni da danzatrice nella Parsons Dance: “Elena ha fatto un percorso straordinario. È un esempio per tantissimi danzatori. È arrivata a New York giovanissima, non parlava inglese ma aveva talento e forza di volontà, caratteristiche che le hanno fatto spiccare il volo. Lavorare con lei a New York è stato bellissimo e arricchente per tutti: siamo tutti cresciuti, come artisti e persone. Abbiamo viaggiato in tutto il mondo, ed ora siamo di nuovo insieme, in alcune date del tour. Anche questo è un motivo per essere grati di quello che facciamo” aggiunge David Parsons.

In Balance of Power, titolo di una coreografia che caratterizza il nuovo tour 2024, si vuole ricordare l’importanza dell’equilibrio, sul palco ma soprattutto nella vita. Ed è un tema che a David Parsons sta molto a cuore, tanto da raccontarlo proprio attraverso la danza della coreografia: ogni movimento, infatti, è perfettamente accordato a uno specifico suono delle percussioni, dall’inizio alla fine. Negli spettacoli del tour 2024 non manca Caught, masterpiece della compagnia, e Takademe, assolo creato da Robert Battle quando era ballerino della compagnia.

La danza c'è, David Parsons non vede l'ora di iniziare: "Siamo pronti, venite a teatro!" dice sorridendo.

Gli appuntamenti a Milano, al Teatro Arcimboldi sono: venerdì 1 novembre 2024 alle 21.00, sabato 2 novembre 2024 alle 16.00 e alle 21.00.