“Il dottor Stranamore” (Stanley Kubrick, 1964). Farsa acidissima che gioca sulla paura della bomba e sull'incapacità umana di fare fronte comune per evitare l'olocausto nucleare. La guerra è repellente ma, per questi piccoli uomini, esercita anche un fascino perverso. Dilaga Peter Sellers in un memorabile triplo ruolo che comprende anche l'inquietante dottor Stranamore del titolo: uno scienziato ex nazista responsabile dello sviluppo delle armi nucleari. Il finale è reso indimenticabile anche dall'uso pesantemente sarcastico di “We'll meet again” di Vera Lynn.

