Walter Matthau, l’omaggio di Sky Cinema Due a 20 anni dalla scomparsa

Mercoledì 1° luglio a partire dalle 8 del mattino sul canale 302 vanno in onda tre dei film più amati del compianto attore premio Oscar: Un marito per Tillie, Non per soldi… ma per denaro e Prima pagina

Si comincia con Un marito per Tillie , toccante pellicola di Martin Ritt del 1972 che segue le vicende di Pete, uno scapolone che si innamora di Tillie (Carol Burnett), una ragazza dai solidi principi morali. Lei riesce addirittura a convincerlo al matrimonio, ma una tragedia è destinata a cambiare per sempre il loro rapporto.

In occasione di questa ricorrenza, mercoledì 1° luglio Sky Cinema Due celebra questo incredibile personaggio con il suo Omaggio a Walter Matthau . A partire dalle 8 del mattino andranno in onda tre delle pellicole più amate di questo “irresistibile brontolone”, che dava il meglio di sé nel ruolo del burbero (ma di buon cuore).

Il 1° luglio del 2000, esattamente 20 anni fa, passava a miglior vita Walter Matthau , uno degli attori più amati di Hollywood, vincitore di un premio Oscar e protagonista di innumerevoli pellicole, per lo più commedie, senza per questo legare il proprio successo ai soli ruoli comici.

A seguire è la volta di Non per soldi… ma per denaro, film del 1966 del grandissimo Billy Wilder, che vede Walter Matthau impegnato con il suo collega e amico Jack Lemmon, con cui l’attore ha condiviso numerosi set. Quest’ultimo è Harry Hinkle, un giovane reporter che durante una partita viene travolto da un giocatore di football. Nonostante ne esca quasi illeso, viene convinto dal cognato avvocato William Gingrich a fingere che l’infortunio gli abbia lasciato danni consistenti, per incassare il premio dell’assicurazione. Premio Oscar a Matthau come Miglior attore non protagonista.



Chiude l’omaggio Prima pagina, pellicola del 1974 che riunisce nuovamente Walter Matthau e Jack Lemmon con il regista Billy Wilder. Questa volta Lemmon è Hildy Johnson, un giornalista prossimo a ritirarsi per sposare la bella Peggy (Susan Sarandon), che si ritrova per caso faccia a faccia con un condannato a morte appena evaso e viene spinto dal suo editore, Walter Burns (Matthau), a cercare lo scoop.