Chris Hemsworth nuoterà con gli squali per un documentario Disney

Un lungo, entusiasmante e pericoloso viaggio, nel corso del quale Chris Hemsworth sarà affiancato da ambientalisti, biologi marini, surfisti e molti altri esperti. Un intero mondo da scoprire, dal paradiso marino alle misure preventive per evitare l’avvicinamento degli squali alla costa. Se nessun ignaro bagnante intende ritrovarsi in un incontro inatteso con uno squalo, occorre sottolineare anche come queste interazioni siano pericolose anche per gli antichi predatori dei mari.

Il documentario avrà dunque un duplice sguardo. Uno volto alla salvaguardia dell’uomo e l’altro alla tutela degli squali, in Australia e non solo. Ecco le parole dell’attore: “Ho trascorso gran parte della mia vita nell’oceano o nei pressi. Ho condiviso le acque con gli squali e, di recente, c’è stata una crescente preoccupazione per l’aumento della loro attività. Tutti devono rispettare i loro spazi. Questo è fondamentale. La biodiversità degli oceani dipende proprio da questi predatori. Dobbiamo però anche imparare a proteggerci. È questo il mio obiettivo a ‘Shark Beach’”.

Shark Beach, cosa sappiamo

Chris Hemsworth sarà coinvolto nel progetto anche come produttore esecutivo, al fianco di Ben Grayson. Spazio inoltre per Jane Root, Mark hedgecoe e Arif Nurmohamed della casa di produzione Nutopia, così come per Tracy Rudolph Jackson e Geoff Daniels per National Geographic.

Daniels ha così descritto “Shark Beach”: “È diventato un progetto molto ambito da scienziati e registi che condividono la nostra passione per la salute degli oceani e gli squali. Stiamo attirando l’attenzione di alcune celebrità, che hanno il potere di aumentare la consapevolezza su questo problema e l’impatto che i nostri comportamenti hanno. Chris Hemsworth è un coraggioso amante della natura. Ha mostrato un enorme impegno nella conservazione e nella protezione degli squali”.