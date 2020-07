Mostra dei cinema di Venezia 2020: il programma

Il Direttore Alberto Barbera ha presentato il manifesto della 77.ma Mostar. E' un dettaglio della sigla di Mattotti che rappresenta 2 trapezzisti. Per Barbera il cuore del Festival al netto dell'emergenza Corona Virus. I film saranno 62 . Il numero dei film italiani sarà identico a quello dello scorso anno. Ci saranno film provenienti da tutto il mondo.

"Tra tutti i film inviati alla selezione la percentuale diretti da donne è del 22%, come lo scorso anno, ancora piuttosto basse. La percentuale di donne invitate alla mostra sale al 28%, il 3% più dell'anno scorso. Al concorso il numero di film a regia femminile è di 8 su 18, ma li abbiamo scelti per la qualità non per seguire protocollo di genere. Speriamo che questo livello si stabilizzii"