Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 27 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 27 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Downton Abbey, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film tratto dall’omonima serie TV. I sofisticati intrighi della famiglia Crawley giungono sul grande schermo per l’atto finale.

Leoni per agnelli, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Il conflitto in Afghanistan fa da sfondo a questa storia con Meryl Streep, Robert Redford e Tom Cruise. Si intrecciano le vicende di una reporter, un professore e un senatore.

18 regali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film ispirato a una storia vera, che vede una madre conscia del fatto che non potrà veder crescere sua figlia. Decide dunque di organizzare 18 regali per lei, così da restare al suo fianco durante gli anni, provando in qualche modo a farsi conoscere da lei.

Jarhead, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Film tratto dal romanzo di A. Swofford. Jarhead racconta l’addestramento e le battaglie di un gruppo di marines degli Stati Uniti, con Jake Gyllenhaal.

Film comici da vedere stasera in TV

Kiki & I segreti del sesso, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ironica e spregiudicata commedia sul sesso. In una torrida estate madrilena, si intrecciano cinque differenti storie d’amore in cui i personaggi sono alle prese con insolite perversioni.

Major League – La squadra più scassata della lega, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia sul baseball con Charlie Sheen e Tom Berenger. La sgangherata squadra degli Indians rovina i piani della nuova proprietaria, che intende spingere il club al fallimento.

Una bionda in carriera, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Reese Witherspoon nel sequel de “La rivincita delle bionde”. Ormai divenuta un avvocato, Elle si impegna a fermare una legge che favorisce i test di laboratorio sugli animali.

Outing – Fidanzati per sbaglio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Nicolas Vaporidis e Massimo Ghini in una commedia che vede uno stilista chiedere al proprio amico di fingersi suo fidanzato, così da ottenere un finanziamento e aprire un atelier.

Tutti contro tutti, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia sul tema dell’occupazione abusiva, che offre al pubblico motivi per riflettere e sorridere al tempo stesso.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung Fu Panda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo capitolo della saga, che vede un giovane panda seguire il percorso tortuoso verso la realizzazione di una profezia, divenendo il “Guerriero Dragone”.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Spectre, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Il penultimo film della saga di 007 con Daniel Craig. Questi dovrà fronteggiare un nemico proveniente dal proprio passato.

Divergent, ore 21:15 su Premium Cinema 1

In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale d’appartenenza, far parte dei Divergent comporta seri pericoli.

Film thriller da vedere stasera in TV

Signs, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Misteri soprannaturali per Mel Gibson in questo celebre film di M. Nigh Shyamalan. Un predicatore in crisi religiosa scopre dei cerchi in un campo di mais.

Film biopic da vedere stasera in TV

Hitchcock, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Anthony Hopkins, Helen Mirren e Scarlett Johansson in un ritratto del maestro della suspense Hitchcock. La storia lo vede impegnato nella lotta per realizzare “Psycho”.

Film romantici da vedere stasera in TV

Orgoglio e pregiudizio, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Film tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen. La Signora Bennet cerca pretendenti facoltosi per le sue figlie. Una di loro però è pronta a rifiutare chiunque, essendo alla ricerca del vero amore.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Episodio dal titolo “La transazione”. Sono trascorsi tre mesi da quando Livia e Salvo hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione. Come sempre un nuovo caso si intreccerà con la vita privata del commissario.

A Sud di made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

I momenti migliori dell’edizione 2020 del programma comico, che raccoglie il meglio delle gag proposte.

Bodyguard, ore 21:20 su Rai 3

David Budd è un eroico ma travagliato veterano di guerra. È divenuto un poliziotto ma il caso nel quale si ritrova coinvolto lo farà finire in una spirale di menzogne e pericoli.

Una moglie bellissima, ore 21:2 su Canale 5

Commedia con Leonardo Pieraccioni, regista e protagonista. Sua moglie è una splendida donna e attira le attenzioni di un fotografo, che la trascina nel suo mondo patinato.

Battiti Live, ore 21:15 su Italia 1

Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono in una kermesse musicale.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma condotto da Nicola Porro, che affronta i temi d’attualità, politica ed economica più caldi del momento.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Le fantastiche meraviglie di questo pianeta e tutti i rischi che corre a causa dell’uomo.

40 carati, ore 21:30 su Tv8

Nick è un poliziotto che è stato arrestato per un furto che sostiene di non aver commesso. Riuscito a evadere, dovrà in qualche modo risolvere il proprio caso.

Dirty Dancing – Balli proibiti, ore 21:25 su Nove

Baby è una giovane promettente, che si ritrova trascinata dal ritmo e dal fascino del capo animatore di un villaggio turistico, in un’estate che le cambierà la vita.