Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 25 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 25 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Un piccolo favore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Anna Kendrick e Blake Lively in un thriller tratto dal bestseller di Darcey Bell. Indagando sulla scomparsa della sua migliore amica, Stephanie si ritroverà in un labirinto di colpi di scena.

Mio figlio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mentre la polizia brancola nel buio, un padre si mette da solo sulle tracce dei rapitori del figlio.

Cop Land, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sylvester Stallone in un thriller con Robert De Niro e Harvey Keitel. Uno sceriffo ha la possibilità di dimostrare il proprio valore indagando su una tragedia provocata da un poliziotto.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Il campione, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Pellicola emozionante con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Il presidente di un club decide di affiancare un particolare insegnante privato a un giovane promettente ma indisciplinato.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La figlia della sciamana, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura tratta dal primo libro della serie “The Shamer Chronicle”. Una giovane vanta dei poteri soprannaturali e decide di aiutare un principe accusato d’omicidio a riconquistare il proprio trono.

The Last Witch Hunter: l’ultimo cacciatore di streghe, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film fantasy con Vin Diesel, Elijah Wood e Michael Caine. Condannato all’immortalità da una maledizione, un guerriero sfida il mondo delle tenebre in una battaglia epica.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’amore impossibile di Fisher Willow, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Melodramma con Bryce Dallas Howard e Chris Evans. Lo smarrimento di un diamante dà il via a una serie di tensione all’interno di una famiglia aristocratica degli anni ’20.

O.G. – Original Gangster, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jeffrey Wright in un dramma HBO girato interamente in una vera prigione. Louis è pronto a tornare in libertà dopo ben 24 anni. L’arrivo di un giovane detenuto rischia però di compromettere tutto.

Parasite, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Quattro Oscar e Palma d’oro al film rivelazione di Bong Joon-ho. La povera famiglia Kim usa l’astuzia per introdursi nella vita di un ricco borghese.

Film comici da vedere stasera in TV

Modalità aereo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Lillo e Paolo Ruffini in una commedia che vede due inservienti vendicarsi di un ricco imprenditore, entrando in possesso del suo cellulare.

Mamma mia!, ore 21:15 su Premium Cinema 2

I celebri brani degli ABBA accompagnano questa storia esilarante e romantica. Una giovane scopre il diario della madre e decide di rintracciare i tre uomini della sua vita. Uno di loro potrebbe essere suo padre.

Omicidio all’italiana, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Maccio Capatonda propone una commedia demenziale e surreale, che fa il verso alla TV del dolore e al turismo dell’orrore.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Sulle ali dell’avventura, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Una travolgente avventura ecologista tratta da una storia vera. Un adolescente aiuta il padre, scienziato, a salvare le oche nane in via d’estinzione.

2 Fast 2 Furious, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Secondo capitolo della saga con protagonista Paul Walker, chiamato nuovamente a infiltrarsi in un giro di corse clandestine. Questo è l’unico film della saga senza Vin Diesel.

Into the Storm, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

La città di Silverston è devastata da un assalto senza precedenti di numerosi tornado nell’arco di una sola giornata.

I programmi in chiaro

Una storia da cantare – Fabrizio De André, ore 21:25 su Rai 1

Tre appuntamenti per raccontare la vita e la carriera di Fabrizio De Andrè, tra i più grandi talenti della musica italiana.

Assediati in casa, ore 21:05 su Rai 2

La ricca Chloe e il figliastro sono presi di mira da un trio di esperti ladri all’interno della loro isolata residenza.

Per un pugno di dollari, ore 21:25 su Rai 3

Un pistolero solitario arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da generazioni.

La sai l’ultima?, ore 21:20 su Canale 5

Ezio Greggio conduce l’esilarante show, che vede Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla fare da coach a un gruppo di comici.

I Goonies, ore 21:30 su Italia 1

Un gruppo di giovani amici si gettano in un’avventura incredibile, seguendo le indicazioni di una mappa segreta, alla ricerca di un tesoro del pirata Willy L’Orbo.

Una vita, ore 21:25 su Rete 4

Sessantesimo episodio della sedicesima stagione della nota soap opera spagnola. Cinta convince i genitori a lasciarla partecipare al pomeriggio danzante, organizzato da Emilio.

Risvegli, ore 21:15 su La7

La storia di un medico che sperimenta sui malati di encefalite letargica una terapia rivoluzionaria. Pellicola con Robin Williams e Robert De Niro.

Quattro matrimoni e un funerale, ore 21:30 su Tv8

Charles non ha mai trovato l’anima gemella e la sua vita sembra svolgersi tra un matrimonio e l’altro. Di colpo viene però colpito da una splendida americana, che sembra però inarrivabile.

Tutta la verità – L’enigma del mostro di Firenze, ore 21:25 su Nove

Sedici giovani colpiti a morte nei dintorni di Firenze tra il 1968 e il 1985. Si racconta una delle storie criminali più note ed efferate d’Italia.