The Walking Dead, ultime news sul film

I fan di “ The Walking Dead ” attendono con ansia la realizzazione del film tratto dalla serie TV, annunciato nel novembre 2018. Una pellicola che riporterà in scena i personaggi di Rick e Anne , ovvero Andrew Lincoln e Pollyanna McIntosh. Il loro destino è stato lasciato in sospeso dopo essere saliti su un elicottero.

The Walking Dead: World Beyond, lo spin-off arriverà in autunno

L’arrivo del film non è però dietro l’angolo, considerando i problemi generati dall’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). A fornire aggiornamenti è stato David Alpert, co-fondatore di “Skybound Entertainment”, che ha parlato dello stato dei lavori del film durante una videocall: “In questo momento non possiamo far altro che aspettare. Sarà un grande film ma al momento non possiamo girarlo. Non vediamo l’ora di poter tornare in produzione e far ripartire il tutto. Sarà una pellicola diversa dal solito e unica. Sarà però necessario attendere che tutto sia più sicuro”.

Si è espresso in merito alla produzione anche Robert Kirkman, creatore della serie a fumetti: “Sta accadendo di tutto dietro le quinte. Vorrei che fosse chiara una cosa, ovvero che non siamo rimasti con le mani in mano, semplicemente aspettando la fine della pandemia. Credo il Covid possa rendere migliori molti film. Credo che questo su Rick Grimes possa farlo molto più di altri. Stiamo infatti dedicando molto più tempo alla creazione di questo progetto, assicurandoci che tutto sia perfetto. Una volta che la situazione si sarà placata, sentirete molto parlare di questo film”.