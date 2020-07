C'era una volta a... Hollywood, all'asta le auto di DiCaprio e Pitt

Una buona parte di C’era una volta a… Hollywood (leggi la trama del film), il più recente lavoro di Quentin Tarantino, che si è aggiudicato il premio Oscar per la Miglior scenografia ed è valso a Brad Pitt quello come Miglior attore non protagonista, vede il divo Rick Dalton e la sua guardia del corpo/tuttofare Rick Booth scorrazzare in automobile.



Ebbene, tra mercoledì 26 e giovedì 27 agosto i cinefili di tutto il mondo potranno aggiudicarsi proprio le due macchine usate dai protagonisti del film, interpretati da Pitt e da Leonardo DiCaprio (FOTO): i veicoli saranno infatti battuti all’asta nel corso di una vendita su larga scala di memorabilia hollywoodiani.