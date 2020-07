Joe Bastianich, all’asta 30mila bottiglie di vini

“E' con un misto di tristezza e di orgoglio che abbiamo deciso di mettere sul mercato una parte di questa imponente collezione, sono bottiglie che parlano di me, della mia storia, della mia anima dedicata al vino. Ma il momento è arrivato, sono felice di poter condividere con il mondo questi vini, e soprattutto queste annate. Spero troveranno palati interessati che sappiano goderne appieno”: è con queste parole che Joe Bastianich commenta la sua iniziativa. Il restaurant man più celebre della tv ha dovuto fare i conti, come tutti nel suo settore, con le conseguenze del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), in una America dove peraltro la situazione è a oggi ancora drammatica e il boom di contagi non si arresta.