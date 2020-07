Mattia Torre, il ricordo di Valerio Mastandrea. VIDEO

In programma, alle 20.45, c’è anche una puntata speciale diretta da F rancesco Castelnuovo di 100x100 Cinema , in cui alcuni dei suoi più fidati amici e collaboratori ricordano Mattia Torre. Ospiti dell’episodio sono Valerio Mastandrea , Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Geppi Cucciari e Valerio Aprea.

Nella giornata di domenica 19 luglio , in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, Sky Cinema Uno dedica la sua programmazione allo sceneggiatore e regista con il suo Omaggio a Mattia Torre : dalle 12.25 andranno in onda alcuni dei suoi lavori più amati, dalla mini-serie Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti a Boris – Il film, lungometraggio tratto dall’omonima serie tv cult che lo vede impegnato anche come regista, passando per la recente commedia Figli ( FOTO ), con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

L’attore ha anche preso parte a una puntata della serie tv cult Boris ed è stato protagonista della serie tv La linea verticale (anche questa in onda il 19 su Sky Cinema Uno e, come gli altri titoli in programmazione, disponibile su NOW TV e On Demand), sceneggiata da Torre e tratta dal suo omonimo romanzo.

Valerio racconta il primo incontro con Mattia

Mattia Torre, il monologo di Valerio Aprea VIDEO



Nel corso dell’episodio di 100x100 Cinema dedicato a Mattia Torre, Valerio Mastandrea ha raccontato del loro primo incontro, avvenuto al termine di uno spettacolo in un teatro off di Roma. Da lì l’idea di collaborare a qualcosa, anche se, come spiega l’attore, le premesse non saranno propriamente le migliori. Torre invia il progetto a Mastandrea, che però non è convinto. Ecco come sono andate le cose nelle parole di Valerio.



Mi arriva una mail. Rimango un po' deluso e al telefono glielo dico. Lui si impermalosisce subito. E cominciamo... sai quelle situazioni imbarazzanti in cui litighi con qualcuno che non conosci bene? […] Noi ci siamo conosciuti litigando. Credo che sia uno dei terreni più solidi su cui costruire un'amicizia fatta di schiettezza, lealtà e autenticità. Tra me e Mattia ha annullato i 28 anni in cui non ci eravamo visti o conosciuti.