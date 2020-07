Ron Moss: "Onorato di girare il mio primo film in Italia"

approfondimento

Ronn Moss è pronto a ripartire dall'Italia

' E' un onore per me girare il mio primo film, dopo la lunga esperienza di Beautiful (GUARDA LE FOTO DEL CAST PRIMA E DOPO) , in Italia, questo è un paese fatto per il cinema, ma anche per vivere, vivere bene, infatti ho comprato una farm in Puglia dove a settembre inizieranno le riprese". Lo ha detto Ronn Moss, storico 'Ridge' nella più celebre soap americana (Scopri quanto ne sai su Beautiful) , a Torino incontrando i giornalisti durante il casting per il film ''Viaggio a sorpresa', regia di Roberto Baeli, da lui prodotto con FashionT-Cdh di Torino, agenzia di eventi e cinema.